فيلم جديد عن «روكي».. صانع مجد سلفستر ستالون

قال المخرج السينمائي، بيتر فاريلي، ​إن حياة النجم سلفستر ستالون هي القصة ‌الحقيقية لروكي بالبوا.

ويقدم فيلم «آي بلاي روكي» (أنا أؤدي دور روكي) على الشاشة الكبيرة القصة الكامنة وراء إنتاج سلسلة أفلام روكي الشهيرة، وكتب ستالون فيلم روكي، الصادر ‌عام 1976، وأدى فيه دور البطولة، وأصبح الآن ‌ظاهرة ثقافية.

وأضاف فاريلي، ​خلال حضوره العرض الأول لـ«آي بلاي روكي»، في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي: «قصة ‌روكي في الواقع قصة حقيقية، روكي شخصية خيالية، لكن قصة ستالون ​هي قصة روكي»، وتابع: «الرسالة ‌ألا ​تستسلم أبداً ولا ترضخ أبداً ⁠لأحد، لا يمكن شراؤك، وفي هذا العصر الجميع يُشترون، والجميع يسعون وراء المال، أما هو فلم يفعل ​ذلك».

وقال ⁠فاريلي إن ⁠ستالون (80 عاماً) شاهد الفيلم بمفرده «كان الأمر مثيراً للتوتر، لأنه (ستالون) شاهده بمفرده، وهذا فيلم من الأفضل مشاهدته ⁠وسط الجمهور، ولم أعرف كيف سيتقبله، لكنه أحبه».