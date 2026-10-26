انتقادات في ألمانيا لظهور رئيس "أودي" مع ترامب في لقاء انتخابي للحزب الجمهوري الأميركي

تعرّض رئيس شركة "أودي" غيرنوت دولنر الاثنين لسيل من الانتقادات في ألمانيا بعد ظهوره إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي تخلله الإعلان عن استثمار ضخم في الولايات المتحدة لشركة تصنيع السيارات.

ورأت رئيسة نقابة "آي جي ميتل" القوية كريستيانه بنر إن "الطريقة التي أطلّ بها دولنر و"أودي" في الولايات المتحدة، "محرجة جدا وغير مقبولة سياسيا".

وكان دولنر أطلّ السبت إلى جانب ترامب خلال لقاء انتخابي لمناصري الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا، أعلن فيه الرئيس الأميركي عن استثمار بقيمة 4.2 مليارات دولار من الشركة الألمانية لإقامة أول مصنع لها في الولايات المتحدة.

وما لبثت "أودي" أن أكدت هذا المشروع الذي يتيح إنتاج 200 ألف مركبة سنويا ويوفر نحو 4500 فرصة عمل.

وحملت رئيسة لجنة العمال في مجموعة "فولكسفاغن" دانييلا كافالو عبر موقع لجنة العمال على "الانتهاك الصارخ" للتوجيهات الداخلية التي تفرض الحياد السياسي وتمنع المشاركة في الأنشطة العلنية مع المرشحين في الأشهر الثلاثة السابقة لأي اقتراع.