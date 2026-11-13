6 جهات حكومية في دبي جاهزة لموسم الأمطار.. وسيناريوهات استباقية للتعامل مع الأودية والسيول

أكدت ست جهات حكومية في دبي جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار والحالات الجوية المختلفة، مشيرة إلى تنفيذ تمارين وسيناريوهات استباقية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، ووضع خطط متخصصة لمنطقة حتا التي تتطلب طبيعتها الجغرافية، واستقطابها المتزايد للزوار والأنشطة الرياضية والسياحية، استعدادات خاصة للتعامل مع جريان الأودية والسيول والأمطار الغزيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لأهالي حتا بعنوان «حتا آمنة ومستعدة»، الذي نظمه مركز دبي للمرونة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات المفاجئة، ورفع مستوى الاستعداد والوقاية والاستجابة، إلى جانب الاستماع إلى ملاحظات أهالي المنطقة ومقترحاتهم بشأن تعزيز الجاهزية.

اجتماعات مسبقة

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، اللواء خبير أحمد عتيق بورقيبة، إن الجهات الحكومية عقدت اجتماعات مسبقة ونفذت تمارين وسيناريوهات متعددة، بما فيها التعامل مع أسوأ الاحتمالات، للوقوف على جاهزية القطاعين الحكومي والخاص، وتحديد فرص التحسين ومعالجة التحديات التي ظهرت في التجارب السابقة، وأوضح أن دبي أثبتت خلال الحالات الجوية السابقة قدرتها على التعافي السريع، مشيراً إلى أن المدينة تعافت بشكل كامل خلال أقل من 72 ساعة من الحالة المطرية التي شهدتها في أبريل 2024، مؤكداً أن ذلك يعود إلى الجاهزية والاستعداد والبنية التحتية المرنة في الإمارة.

تأثير «النينو»

وفي رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تأثير ظاهرة «النينو» في دبي، أوضح بورقيبة أن الظاهرة عالمية وترتبط بارتفاع درجات الحرارة والتغير في كميات الأمطار والعوامل المناخية، مشيراً إلى أن تأثيرها المباشر في دولة الإمارات غير متوقع في الحالة الراهنة، فيما قد يكون تأثيرها أكبر في بعض الدول المجاورة.

وأكد أن الجهات المختصة تتابع باستمرار تطورات الأحوال الجوية من خلال أنظمة رصد متطورة، وأنه في حال وجود أي مؤشرات إلى حالة جوية قوية، سيتم رفع درجة الجاهزية والاستعداد وإبلاغ المجتمع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأشار إلى أنه لا توجد حالياً مؤشرات إلى حالة مدارية قوية مشابهة للحالة التي شهدتها الدولة في أبريل 2024، داعياً أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من وسائل الإعلام والجهات الرسمية والمعتمدة في الدولة.

وقال إن الأمطار «خير ورحمة»، داعياً أفراد المجتمع إلى الاستمتاع بالأجواء مع التزام الضوابط، خصوصاً الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول خلال الأمطار الغزيرة.

خطط خاصة لـ«حتا»

وأكد بورقيبة أن منطقة حتا تحظى باهتمام خاص، نظراً لطبيعتها الجغرافية وتزايد أعداد الزوار والأنشطة الرياضية والسياحية، مثل المشي الجبلي وركوب الدراجات وتسلق الجبال، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تضع في الاعتبار إمكانية إيقاف بعض هذه الأنشطة عند هطول أمطار غزيرة، حفاظاً على سلامة الجمهور، موضحاً أن البنية التحتية في حتا مهيأة للتعامل مع الأمطار، إلا أن الأولوية تتمثل في حماية السكان والزوار وضمان عدم تعرضهم للمخاطر.

نقاط تمركز

وقال رئيس قسم التمارين في القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد الشيخ الدكتور ماجد عبدالله المعلا، إن شرطة دبي تعمل على رفع الجاهزية والاستعداد لمختلف الأزمات والكوارث المحتملة، من خلال إعداد خطط خاصة بسوء الأحوال الجوية، تشمل مختلف مناطق الإمارة، مع تركيز خاص على منطقة حتا، وأوضح أن الشرطة نفذت، قبل نحو شهر، تمريناً على الطاولة، تم خلاله تحديد عدد من «نقاط التحسين» المتعلقة بالتحديات المحتملة في حتا، ومنها جريان الأودية والازدحامات المرورية خلال سوء الأحوال الجوية، وأكد إعداد نقاط تمركز للآليات المعنية بالإنقاذ بالتعاون مع الشركاء، بحيث تكون الفرق موجودة في مواقع محددة خلال الحالات الجوية، بما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل مع أي حادث، داعياً الجمهور إلى الابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار، محذراً من الاقتراب منها لمجرد الاستمتاع بالأجواء الممطرة.

مناطق وعرة

وأكد مدير مركز إطفاء حتا، المقدم سيف محمد سيف، جاهزية المركز للتعامل مع الحالات الطارئة، موضحاً أن حتا تتطلب آليات ومعدات ذات قدرات خاصة للوصول إلى المناطق الصعبة والمنحدرات والمناطق البعيدة، وأشار إلى أن مركز دفاع مدني حتا يغطي كذلك المناطق الخارجية المجاورة، لافتاً إلى أن الحالات المدارية السابقة التي شهدتها المنطقة مرت بسلام من دون حوادث كبيرة، فيما اقتصرت بعض الحالات على وصول المياه إلى أحد المنازل، حيث تم التعامل معها وإخلاء الأسرة وإيواؤها في مكان آمن.

تصريف الأمطار

وقال مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، محمد راشد الظنحاني، إن البلدية على جاهزية تامة للتعامل مع موسم الأمطار والحالات الجوية المتوقعة، مشيراً إلى أن طبيعة حتا تختلف عن مدينة دبي والمناطق الأخرى، وأوضح أن وجود مجاري الأودية في حتا يمثل عاملاً يساعد على تصريف مياه الأمطار، إلا أن المنطقة تحتاج إلى حلول وبنية تحتية مختلفة، لافتاً إلى أن البلدية تراجع مواقع تجمع مياه الأمطار السابقة، وتبحث الحلول المناسبة للحد منها، مؤكداً استمرار مشاركة البلدية في التمارين المشتركة مع الجهات المعنية، والاستفادة من ملاحظات الشركاء لتطوير خطط الاستجابة.

مسارات طرق بديلة

وأفاد نائب مدير إدارة الرقابة وأنشطة نقل الركاب مدير مكتب التحقيق في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله الجسمي، بأن الهيئة تركز على ضمان سلامة مستخدمي الطرق أثناء هطول الأمطار، وفي حال تطلبت الحالة اتخاذ إجراءات مرورية، يتم العمل على توفير طرق بديلة ومؤقتة للحفاظ على السلامة، مؤكداً التنسيق مع الشركاء بشأن ترتيبات نقل المتضررين المحتملين باستخدام الحافلات العامة عند الحاجة، خصوصاً في حال تأثر بعض المناطق بكميات كبيرة من الأمطار.

مولدات كهربائية

وأكد مدير إدارة المخاطر المؤسسية والمرونة في هيئة كهرباء ومياه دبي، عبدالله راشد شرار، أن منطقة حتا تحظى باهتمام خاص ضمن خطط الهيئة، مشيراً إلى أن شبكات الكهرباء والمياه في الإمارة تتمتع بدرجات عالية من الاعتمادية والمرونة، وأوضح أن الهيئة وضعت خططاً بديلة لتغذية حتا بالكهرباء والمياه في حال تأثر الشبكات المرتبطة بالمنطقة، كما وفرت فرقاً ميدانية وإمكانات ومولدات كهربائية متنقلة للتعامل مع أي انقطاع محتمل، وأشار إلى أنه في حال انقطاع الكهرباء في إحدى مناطق حتا، يمكن إرسال مولد كهربائي متنقل وإعادة التيار خلال أقل من ساعة، بما يعزز استمرارية الخدمات خلال الحالات الجوية.

إسعاف دبي

وأكدت رئيسة شعبة إسعاف ضواحي دبي، سميرة حسن هيكل البلوشي، جاهزية فرق الإسعاف للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، مشيرة إلى أن طبيعة حتا تتطلب آليات ومعدات مختلفة عن تلك المستخدمة في مناطق أخرى من الإمارة، وأوضحت أن الفرق الطبية مجهزة للتعامل مع الحالات المرضية والإصابات والحوادث، فضلاً عن الحالات المرتبطة بالأحوال الجوية.

ودعت الجمهور إلى عدم محاولة مساعدة المصابين بأنفسهم، إذا لم تكن لديهم القدرة أو الخبرة اللازمة، والاتصال بالجهات المختصة، مؤكدة أهمية إعطاء معلومات دقيقة عن موقع البلاغ، لما لذلك من دور في سرعة وصول فرق الإنقاذ والمساعدة.

أهالي حتا يقترحون إيجاد حلول لجريان الأودية وتعزيز الكهرباء والاتصالات.. والجهات: ندرس المقترحات

عدد من الأهالي خلال اللقاء المفتوح «حتا آمنة ومستعدة ». تصوير: زافير ويلسون

اقترح أهالي منطقة حتا، خلال اللقاء المفتوح «حتا آمنة ومستعدة»، الذي نظمه مركز دبي للمرونة، دراسة إضافة جسر على «سد جيما»، وإنشاء مداخل وطرق بديلة للمنطقة، ومعالجة انقطاعات الكهرباء وضعف شبكات الاتصالات خلال الحالات الجوية، والاستفادة من أصحاب الخبرات في الأنشطة الجبلية ضمن فرق التطوع والإنقاذ، إلى جانب مقترحات أخرى لتعزيز حماية المدارس والمناطق السكنية من مياه الأمطار، فيما أكدت الجهات الحكومية المعنية دراسة عدد من هذه المقترحات، والعمل على إيجاد حلول مناسبة ضمن خطط ومشاريع تطوير حتا.

واقترح أحد أهالي المنطقة إضافة جسر على «سد جيما»، بما يسمح بمرور جريان الوادي بصورة أكثر أماناً، ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها السكان والزوار، خصوصاً خلال الأمطار، فيما أكد ممثل هيئة الطرق والمواصلات أن المقترح سيتم أخذه بعين الاعتبار ودراسته، مشيراً إلى وجود مشاريع تطويرية جديدة للمنطقة.

وطرح الأهالي فكرة إنشاء مدخل إضافي وطريق بديل لحتا، موضحين أنه يضمن سرعة الوصول إلى المنازل والمناطق المختلفة خلال الحالات الجوية، خصوصاً في حال تأثر بعض الطرق بجريان الأودية، فيما أكدت هيئة الطرق والمواصلات دراسة المقترحات المرتبطة بتطوير شبكة الطرق في المنطقة.

وفي ملف الكهرباء، ناقش الأهالي مشكلة انقطاع التيار عن بعض المزارع والمناطق، مشيرين إلى أن التطور الذي تشهده المنطقة يجعل استمرار الخدمة أمراً أكثر أهمية، فيما أكد نائب الرئيس لصيانة التوزيع في هيئة كهرباء ومياه دبي، محمد راشد السويدي، أن الهيئة ستدرس الملاحظة، مشيراً إلى وجود مولدات كهربائية متنقلة ضمن خطط الطوارئ، واستعداد الهيئة للتنسيق مع الأهالي لبحث الحلول المناسبة.

وفي ما يتعلق بالاتصالات، طالب الأهالي بتعزيز شبكات الهواتف ومعالجة ضعف الإرسال خلال الحالات الجوية الماطرة، لما تمثله خدمات الاتصال من أهمية في طلب المساعدة والتواصل خلال الطوارئ، فيما أوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، اللواء خبير أحمد عتيق بورقيبة، أن هناك جهوداً تبذلها شركات الاتصالات لتعزيز البنية التحتية للشبكات في حتا، مشيراً إلى العمل على توفير أكثر من خط إمداد، بحيث لا يؤدي تعطل أحد الخطوط إلى انقطاع الخدمة عن المنطقة.

وأكد أن ملف الاتصالات يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط الجاهزية في حتا، موضحاً وجود وسائل دعم مؤقتة للمنطقة إلى حين تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

ورأى الأهالي أن توفير طرق ومسارات بديلة أثناء جريان الأودية، يضمن استمرار الحركة والوصول إلى المناطق السكنية في حال تأثر بعض الطرق، فيما أكدت الجهات المعنية دراسة المقترحات ضمن الخطط والمشاريع التطويرية للمنطقة.

كما طرح الأهالي مقترحاً بالاستفادة من أصحاب الخبرات من المغامرين والمتمرسين في الأنشطة الجبلية والتعامل مع الأودية والمناطق الوعرة، وإشراكهم في فرق تطوعية يمكن الاستعانة بها خلال الأزمات، نظراً إلى خبراتهم العملية ومعرفتهم بطبيعة المنطقة.

وأوضح بورقيبة أن مركز دبي للمرونة يعمل على مشروع للتطوع التخصصي تم اعتماده حكومياً، مشيراً إلى وجود منصة يمكن للراغبين في التطوع التسجيل من خلالها، على أن يخضع المتطوعون لدورات تدريبية وتأهيلية تمكّنهم من أداء أدوار محددة ضمن منظومة الاستجابة للطوارئ.

وفي مداخلة أخرى، اقترح أحد مديري المدارس في حتا معالجة دخول مياه الأمطار إلى المدرسة والفصول الدراسية، وذلك عبر تحويل مسار المياه قبل وصولها إلى مبنى المدرسة، وتوجيهها إلى خلف المدرسة، فيما أكد ممثل هيئة الطرق والمواصلات أن المقترح ستتم دراسته.

وأكد الأهالي أهمية تعزيز الحلول المتعلقة بمخاطر جريان الأودية والسدود، خصوصاً مع تزايد أعداد الزوار والأنشطة السياحية والرياضية في حتا، مؤكدين أهمية توفير بدائل آمنة للحركة خلال الحالات المطرية، فيما أكدت الجهات الحكومية أن طبيعة المنطقة تحظى باهتمام خاص ضمن خطط الجاهزية والاستجابة.

العقيد ماجد عبدالله المعلا:

. شرطة دبي تعمل على رفع الجاهزية والاستعداد لمختلف الأزمات والكوارث المحتملة، من خلال إعداد خطط خاصة بسوء الأحوال الجوية.

اللواء خبير أحمد بورقيبة:

. تأثير ظاهرة «النينو» في دبي غير متوقع في الحالة الحالية، ولا توجد مؤشرات إلى حالة مدارية قوية، ويجب استقاء المعلومات من الجهات الرسمية.