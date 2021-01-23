«هينيسي» تطلق نسخة معدَّلة من «Ram TRX» بقوة 1012 حصاناً

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت شركة التعديلات الأميركية «هينيسي» عن طرازها «ماموث 1000»، الذي يعد نسخة معدلة من الشاحنة الرياضية الشهيرة «Ram 1500 TRX». وحصل الطراز الجديد على ترقية تصميمية، طالت الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، إضافة إلى تعديلات على وحدات الطاقة، مع منحها محركاً قادراً على إنتاج استطاعة ميكانيكية تبلغ 1012 حصاناً.

وأوضحت الشركة، أن إنتاج النسخة المعدلة سيقتصر على 200 وحدة فقط، وبسعر يبدأ من 135 ألفاً و350 دولاراً للنسخة الواحدة، ما يعادل 497 ألفاً و133 درهماً.

وتستمد «ماموث 1000» قوتها المتفوقة، التي تزيد بنحو 310 أحصنة على تلك التي يصدرها محرك السيارة الأصلي، من خلال محرك «هيلكات» المكون من ثماني أسطوانات، بسعة 6.2 لترات، والقادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 1314 نيوتن/‏‏‏‏متر، وذلك بفضل الشاحن الفائق «سوبر تشارجد» المتطور، إضافة إلى ترقيات ميكانيكية أخرى، من أبرزها حصول النسخة المعدلة على نظام عالي التدفق.

وانعكست الزيادة في معدلات القوة، في منح السيارة لقب «أسرع شاحنة رياضية» في العالم، وذلك من خلال قدرة النسخة المعدلة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.4 ثوانٍ. وشملت التعديلات الخارجية، عجلات قياس 20 بوصة، وواجهة أمامية بشريط إضاءة نهارية، إضافة إلى قضبان سوداء توفر مزيداً من الحماية عند المسالك الوعرة.