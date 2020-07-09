"لامبورغيني سيان رودستر" سوبر رياضية إيطالية هجينة بقوة 819 حصاناً

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة "لامبورغيني" النقاب، أخيراً، عن طرازها الجديد من "سيان رودستر" الذي يمثل سيارة سوبر رياضية قابلة للكشف، وضمن فئة الإصدار المحدود، ويعول على نطاق وحدات الطاقة الهجينة، المكونة من محرك وقود احتراقي مؤلف من 12 أسطوانة، تتضافر جهوده مع مولد كهربائي بقوة 48 فولتاً، ينتجان معاً إجمالي قوة تصل إلى 819 حصاناً.

وتجسد "سيان رودستر" روح "لامبورغيني"، إذ تمثل تعبيراً عن التصميم الأخاذ والأداء الاستثنائي، وإنما مع تبني الشركة الإيطالية في طرازها الجديد لتقنيات مستقبلية، عبر الاستناد الى نظام توليد حركة هجين مبتكر، يسلط الضوء على التوجهات المستقبلية التي تعتمدها السيارات السوبر رياضية الفائقة الإداء.

وتظهر "سيان رودستر" بلون "Blu Uranus"، تم اختياره بشكل خاص من قبل مركز "Centro Stile" لدى "لامبورغيني" بالتعاون مع قسم "Ad Personam" التابع للشركة، والذين يعملون معاً في منح كل عميل يتطلع لحجز نسخة من هذه السيارة في الحصول على قدر وافر من وضع لمساته التصميمية، بهدف تنفيذ عملية التخصيص الكاملة للألوان واللمسات النهائية التي تميز سيارته، والتي أتت في نسختها الأولى عبر تجسيد للون زرقة السماء وخضرة البساتين، في ارتقاء بمشاعر الحرية والحصول على مزيدٍ من متعة القيادة المتوافرة.

وتأتي السيارة مزودة بعجلات مع لمسة فريدة بلون "Oro Electrum" النهائية، الذي يمثل لون اختارته "لامبورغيني" للإشارة إلى الناحية الكهربائية للسيارة، لتتكامل هذه المواصفات مع مقصورة داخلية تجمع بين أناقة الأبيض وتفاصيل بلون أرزق "Blu Glauci"، بجانب عناصر أنيقة من الألمنيوم المتألق بلون "Oro Electrum"، حيث تبرز فتحات الهواء بالتصميم الجديد الذي يتم انتاجه بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما اتاحت الشركة الإيطالية إمكانية التخصيص عبر تضمنها الأحرف الأولى من اسم العميل.

كما تؤكد "لامبورغيني سيان رودستر" النهج المستقبلي لتصميم السيارة السوبر رياضية المكشوفة، وذلك من خلال إضفاء مزيدٍ من النقاء عبر قمرة القيادة، إذ إن المنظر العلوي للسيارة يحاكي نمط خط "periscopio" الإيقوني المستوحى من السيارة الأسطورية "لامبورغيني كونتاك"، حيث يعبر بشكل قطري من قمرة القيادة إلى الجهة الخلفية، ويصل إلى الدافقات الهوائية الإيروديناميكية خلف السائق والراكب الجانبي، وصولاً لمنحنيات طويلة مصقولة بعناية وأجنحة هوائية حصرية تمنح السيارة حضوراً قوياً يتماشى مع هويتها كسوبر رياضية خارقة.

وتبرز طاقة الوحدة الهجينة، الأبعاد المستقبلية التي تطرق إليها "لامبورغيني" في سيارتها، إذ تشتمل "سيان رودستر" على المكثِّف الكهربائي الفائق المبتكَر، والذي يُعدّ التقنية الأولى من نوعها عالمياً لتخزين الطاقة بمقدار 10 مرّات أكثر من بطارية أيونات الليثيوم، ويضمن هذا النظام ومن خلال موقعه بين قمرة القيادة والمحرك في توزيع مثالي للأوزان، بجانب قوته التي تزيد ثلاثة مرات على البطارية من الوزن ذاته.

ويتيح نطاق القوة الصادرة عن محرك الوقود الاحتراقي، البالغة 785 حصاناً، و34 حصاناً عن المولد الكهربائي، في حصول السيارة على إجمالي قوة تصل إلى 819 حصاناً، ما يضمن لها القدة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 2.9 ثانية، في حين تتخطى سرعتها القصوى حاجز 350 كيلومتراً في الساعة.