136 ألف سيارة مباعة في الإمارات.. تعرف على العلامات الأكثر مبيعاً حتى الربع الثالث

كشفت إحصاءات نشرها موقع «المربع نت» عن بيع نحو 136,963 سيارة في الإمارات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، وتصدرت تويوتا قائمة شركات السيارات الأكثر مبيعاً خلال الفترة ذاتها بإجمالي 39,104 سيارات، تلتها نيسان بنحو 24,212 سيارة مباعة.

وجاءت ميتسوبيشي في المركز الثالث بإجمالي 19,853 سيارة، تلتها جيتور في المركز الرابع بمبيعات بلغت 14,902 سيارة، ثم «بي واي دي» في المركز الخامس بإجمالي 9,352 سيارة.

وحلت «إم جي» في المركز السادس بعدما سجلت مبيعات بلغت 8,360 سيارة، فيما جاءت بي إم دبليو في المركز السابع بإجمالي 5,768 سيارة، تلتها فورد في المركز الثامن بمبيعات بلغت 5,594 سيارة.

أما المركز التاسع فكان من نصيب جيلي بإجمالي 5,320 سيارة، في حين اختتمت جريت وول قائمة أكثر 10 شركات سيارات مبيعاً في الإمارات، بعدما سجلت مبيعات بلغت 4,498 سيارة.