جينيسيس G70 بمواصفات السيارة الرياضية الفاخرة في موديلات 2020

المصدر: فراس النعسان - دبي

تدخل الشركة المصنعة لسيارة جينيسيس مرحلة مهمة في تاريخ تطوير سيارة السيدان الفاخرة من خلال موديلات G70 لعام 2020 التي تعتبر منافسة لسيارات كثيرة من فئتها تلقى رواجاً واسعاً في السوق الخليجية.

هذه السيارة بمحرك 6 سلندر بسعة 3.3 لتر تيربو، بقوة 370 حصاناً، يمكنها أن تتسارع من 0-100 خلال 4.7 ثواني، وهو مقياس للسيارة الرياضية التي تمتلك محركاً قوياً مثل جينيسيس G70.

المواصفات التي يتميز فيها محرك جينيسيس G70 تعطي السيارة صفة السيدان الرياضية القوية بفضل توافر محرك التيربو بسعة 3300 سي سي، ويعمل بدعم ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، وهو نفس ناقل الحركة المزود في جينيسيس G90 الجديدة.

وقد تم تزويد G70 بنظام تعليق خلفي منفصل، ونظام توزيع العزم الديناميكي لتوفير أعلى مستويات الثبات، وسلاسة القيادة دون مشاكل. ويتميز نظام التوجيه بالسيارة بأنه يقوم بتغيير مستوى وزاوية التوجيه وفقاً لسرعة السيارة تلقائياً وبشكل إلكتروني.

ومن جانب نظم الأمان والسلامة في جينيسيس G70 ترتقي فقد تم تزويد السيارة بنظام FCA لتفادي الإصطدام الأمامي باستخدام فرامل الطوارئ التلقائية، وكذلك زودت السيارة بنظام HDA المساعد في التوجيه على الطرق السريعة، ونظام مراقبة تركيز السائق أثناء القيادة، وكذلك استشعار إمكانية وقوع حادث مع المشاة بواسطة حساسات مبتكرة تراقب الحركة المحيطة بالسيارة من 360 درجة.

وزودت السيارة بنظام التحكم الإلكتروني بالثبات أثناء التوقف، وجهاز إنذار السائق في حال الخروج عن المسار، وجهاز كشف النقطة العمياء في المرايا الجانبية.

السيارة من الخارج لديها شخصية حديثة وقوية، وهي من الأمام تمتلك شبكاً أنيقاً بلون الهيكل من الكروم، ومصابيح LED تعمل من خلال نظام تحكم أوتوماتيكي. وعلى الجانبين تم وضع مرايا كهربائية مطلية بالكروم، ومقابض أبواب من الكروم أيضاً، إلى جانب صمام ثنائي باعث للضوء LED من الخلف.

ومن الداخل تعبر مقصورة جينيسيس G70 عن الشخصية الفاخرة للسيارة من خلال المقاعد الجلدية وشاشة HUD منعكسة على الزجاج الأمامي مزودة بنظام الترفيه للوسائط المتعددة والبلوتوث، وكاميرا 360 درجة لمراقبة حركة السيارة من الزوايا كافة.