"لينكون أفياتور" تصل أسواق الإمارات يناير المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



تصل سيارة "لينكون أفياتور 2020" الجديدة كلياً إلى الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير المقبل. وتمتاز السيارة بتقنياتها المتطورة التي تُمكّنها من الانحناء للترحيب بركابها وفحص الطرق أمامهم لأية مطبات. وترتقي سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم والصفوف الثلاثة بمعايير التصميم لدى "لينكون" وتعبر عن رؤيتها في التفاصيل المميزة كونها ملاذاً يتميز بحرفيّة التصميم.

وقال سامي ملكاوي، المدير الإقليمي في لينكون الشرق الأوسط: "تشهد لينكون اليوم ارتفاعاً واضحاً في مبيعاتها في المنطقة، وتشكل سيارة (أفياتور) الجديدة كلياً من علامتنا أفضل مثال لرؤيتنا ونهجنا، وترسم وجهتنا لسيارات لينكون المستقبلية. كما توفر هذه السيارة العصرية الأداء الرائع دون عناء والتنوع غير المسبوق في مهامها، مما يجعلها صورةً مثالية عن رؤية لينكون المستقبلية".

وتوفر السيارة الإمكانيات التي يحتاجها العملاء في سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. وتعمل السيارة بمحرك توربيني ثنائي V6 سعة 3 لترات وناقل حركة تلقائي يضم 10 سرعات، والتي ستوفر بمجملها قوة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 562 نيوتن متر مما يمنح الركّاب القوة اللازمة عند حاجتهم لها. وتتضمن سيارة لينكون خمسة أوضاع للقيادة هي: العادي، توفير الوقود، التفاعلي، الطرقات الزلقة، والظروف الدقيقة. وتتيح جميع الأوضاع المذكورة للسائق تخصيص تجربة القيادة، في حين تُسهّل شاشة LCD بحجم 10.1 بوصة قراءة الخيارات عبر الرسوميات الواضحة.

تقنيات استباقية تعنى براحة وأمان العملاء

توفر سيارة لينكون أفياتور مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية والاستباقية المصممة لمساعدة السائق وتعزيز تجربة القيادة بأكملها. فيخفَّض نظام التعليق الهوائي Air Glide في سيارة "بريزيدنشال" تلقائياً عند اقتراب السائقين منها "لتحية" السائق مما يضفي مستوى جديد من الرفاهية في طريقة لينكون الشهيرة بالترحيب بركابها عبر الإضاءة الجميلة، كما تسهل هذه الخاصية أيضاً تعبئة الأمتعة بالسيارة.

وأضافت لينكون تقنية جديدة تمكن سيارة أفياتور من "رؤية" معظم الحفر أو المناطق غير المستوية في الرصيف والطريق وإجراء تعديلات التعليق المناسبة على الفور للحفاظ على تجربة قيادة سلسة قدر الإمكان. ويستخدم نظام التعليق كاميرا أمامية متطورة لمسح الطريق ضوئياً باستمرار وضبط النظام بسلاسة حسب الحاجة.

وتأتي جميع سيارات لينكون مزودة بنظام مساعدة السائق Co-Pilot360. وستتوفر مع وصول سيارة أفياتور مجموعة تقنيات لينكون الأكثر تطوراً في ترقية جديدة هي Lincoln Co-Pilot360 Plus.