اعتباراً من 1 يوليو 2027.. الصين تلزم شركات السيارات بوضع أزرار مع الشاشات

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن نيتها فرض استخدام أزرار تقليدية لوظائف أساسية داخل السيارة، بدل الاعتماد شبه الكامل على الشاشات المركزية، وذلك ضمن خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع مستويات السلامة وتقليل تشتيت السائق.

ويطبق القرار الجديد على جميع السيارات الجديدة التي يتم تصنيعها اعتباراً من 1 يوليو 2027، ويشترط توفير أزرار أو مفاتيح لعدة وظائف رئيسية هي: أنظمة الإضاءة والتنبيه، وناقل الحركة، وأنظمة مساعدة السائق، ووظائف السلامة والطوارئ.