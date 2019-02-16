«ميتسوبيشي» تُدخل تعديلات على طراز «إيه إس إكس 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «ميتسوبيشي» عن تفاصيل سيارة الجيل الثالث من طرازها الكروس أوفر «إيه إس إكس» الذي يأتي كطرازٍ خاص بعام 2020، والتي تتضمن جملة من التحديثات والتعديلات الجذرية، بعد أن تبنت الشركة اليابانية أحدث لغات التصميم الديناميكي التي تتماشى مع الهوية المستقبلية لهذه الفئة من السيارات، بجانب تحديثات على مقصورتها الداخلية ومنظومة الحركة.

وحصلت «إيه إس إكس 2020» على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية إضاءة «LED»، فضلاً عن توافر خيارات لونية جديدة للهيكل الخارجي، مثل الأحمر الماسي، والبرتقالي المماثل لشروق الشمس، والبلوط البني. كما زودت سيارة الجيل الرابع بألواح خلفية جديدة فضية اللون، تضفي على السيارة مزيداً من السمات الرياضية والقدرة على خوض المسالك الوعرة، خصوصاً بعد أن حصلت السيارة أيضاً على تعديل في المصد الأمامي لإكمال الصبغة الرياضية.

وجاءت المقصورة مع شاشة لمسية لنظام الترفيه، أكبر حجماً من سابقتها، بجانب حصولها على نظام ملاحي متطور، مع معلومات حركة المرور بشكل متزامن.

ووفقاً لـ«ميتسوبيشي»، ستحصل «إيه إس إكس 2020» على محرك بنزين بسعة اللترين، يتصل بخيارين من نواقل الحركة، بداية مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات، وصولاً لناقل حركة متغير «CVT»، مع وضع رياضي يحاكي ست سرعات.