معبر

اقترح سكان بمنطقة وادي الصفا (ليوان) في دبي توفير معبر آمن للمشاة بالقرب من أحد المساجد، مشيرين إلى أن المصلين يضطرون إلى عبور الشارع للوصول إلى المسجد، ما يشكل خطراً على سلامتهم، خصوصاً خلال أوقات الصلاة التي تشهد ازدحاماً مرورياً، كما اقترحوا توسعة منطقة المواقف بجانب المسجد لاستيعاب مركبات المصلين، والحد من الازدحام وتسهيل حركة السير، مؤكدين أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة آمنة لمرتادي المسجد، كما دعا السكان إلى دراسة تنظيم حركة المركبات في محيط المسجد، بما يضمن انسيابية الدخول والخروج، ويحد من تداخل حركة المشاة مع السيارات، لا سيما في أوقات الذروة.

طريق

شكا سائقون بمنطقة الوصل في دبي عدم استواء أحد الطرق الداخلية بعد الانتهاء من أعمال الحفريات وإعادة رصفه، مشيرين إلى أن الطريق أصبح يعاني تعرجات وتموجات واضحة في سطحه، ما يصعّب القيادة عليه، ويؤثر في انسيابية حركة المركبات، فضلاً عن احتمال تسببه في أضرار للمركبات، خصوصاً عند القيادة بسرعات مرتفعة، وأعربوا عن استغرابهم عدم تسوية الطريق بالشكل المطلوب بعد انتهاء الأعمال، مناشدين الجهات المعنية معاينة الموقع، وإعادة تأهيل الطريق ورصفه وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة مستخدميه ويوفر قيادة آمنة ومريحة للسائقين.

إنفلونزا

اقترح ذوو طلبة على المؤسسات التعليمية تطبيق نظام التعليم الهجين المرن (عن بُعد) خلال مواسم الإنفلونزا، خصوصاً في مراحل التعليم الأساسي، لتخفيف حدة الإنفلونزا الموسمية في المدارس، مشيرين إلى أن إصابات الطلبة تسبب انتشار المرض بشكل أسرع بين العائلات، وبالتالي بين أفراد المجتمع، كما طالبوا بوضع آلية مرنة تتيح للمدارس التحول المؤقت إلى التعلم عن بُعد عند ارتفاع معدلات الإصابة، مع مراعاة طبيعة كل مرحلة دراسية واحتياجات الطلبة التعليمية، وأكدوا أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه الحد من انتقال العدوى، وتقليل غياب الطلبة.

sekeek@emaratalyoum.com