إصدار جديد من حزمة «ليبر أوفيس» مفتوحة المصدر

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «Document Foundation» الألمانية عن إطلاق الإصدار 6.4 الجديد من حزمة البرامج المكتبية «ليبر أوفيس» LibreOffice، للحواسيب المزودة بنظام «مايكروسوفت ويندوز» و«لينوكس» وأجهزة «ماك».

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد من البرامج مفتوحة المصدر يحتوي على الكثير من التحسينات الصغيرة وإصلاح الأخطاء، إضافة إلى العديد من الوظائف الجديدة.

وأضافت أن برنامج Writer يتضمن العديد من التحسينات المتعلقة بالتعامل مع الجداول، بحيث يجد المستخدم في شريط الأدوات الجانبي الكثير من عناصر الاستعمال، لتعديل الجداول على نطاق واسع. ووسّعت الشركة وظيفة التنقيح في الإصدار الجديد، مبينة أنه عند قيام المستخدم بتحرير المستندات بكثرة، واستعمال وظيفة التعليق في «ليبر أوفيس»، يمكنه الاعتماد على وظيفة «Solved» الجديدة، حيث يتم وضع علامة تأشير على التعليق وإخفاء جميع التعليقات التي تم حلها.