«تريكستور» تكشف عن «لاب توب» مُدمج جديد

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «تريكستور» الألمانية، أمس، عن توسيع باقة موديلاتها من أجهزة الـ«لاب توب» Surfbook A13، من خلال طرح موديل جديد، موضحة أن الجهاز Surfbook A13-P يأتي بحجم مدمج، مع الاعتماد على معالجات «إنتل».

وأضافت أن الـ«لاب توب» الجديد يأتي بوزن 1.24 كيلوغرام، فيما لا يزيد سمكه على 16.8 ملليمتراً، بينما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة IPS، قياس 13.3 بوصة، مشيرة إلى أنه يتم توصيل الجهاز الجديد بالشاشات الخارجية، عن طريق منفذ Mini HDMI المدمج.

وبينت «تريكستور» أنها تعتمد، في جهازها الجديد، على معالج «إنتل Pentium N4200» رباعي النوى، يعمل بسرعة 2.5 غيغابايت، لافتة إلى أن بطاقة الرسوميات «إنتل HD Graphics 505» المدمجة في المعالج، تتمكن من الوصول إلى ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 غيغابايت، في حين تبلغ سعة الذاكرة الداخلية eMMC المدمجة 128 غيغابايت، مع وجود قارئ بطاقات الذاكرة.

وذكرت الشركة الألمانية أنها جهزت الـ«لاب توب» الجديد بشبكة «واي فاي» مزدوجة النطاق، بحيث يمكن استقبال الإنترنت دون تشويش في البيئات الحضرية، التي تكثر بها الشبكات اللاسلكية، مشيرة إلى أنه يتم توصيل الجهاز الجديد بالأجهزة الطرفية الأخرى، عن طريق منفذ USB 3.1، من الجيل الأول.