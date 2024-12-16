علامة INOI تكشف النقاب عن 3 هواتف ذكية جديدة في مؤتمرها نصف السنوي

كشفت شركةINOI ، العلامة التجارية الأوروبية الرائدة في مجال تقنية الهاتف المحمول، عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة خلال مؤتمر شركائها النصف سنوي.

صُمم كل من A35 ADVENTUREو A55 SPECTRE 5G و A75 ELEGANCE لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمستخدمي الهواتف الذكية، حيث تقدم التوازن المثالي بين الأداء وجودة الصورة والتصميم المميز والطاقة التي تدوم طويلاً.

وقال بير إكمان، الرئيس التجاري: "هذه الموديلات الجديدة تؤكد حقًا فلسفة علامتنا التجارية المتمثلة في الجمع بين الوظيفة وميزات التصميم المميزة. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك إطلاق زر الطاقة البنفسجي المميز بنا، والذي يعمل أيضًا كمستشعر بصمة الأصبع. كما سيكون زر تشغيل الطاقة البنفسجي شعار التشكيلة الجديدة".

ويأتي كل هاتف ذكي مع ضمان دولي لمدة 777 يومًا لأول مرة في السوق، وهو ما يؤكد التزام INOI بالموثوقية.

..A35 ADVENTURE تغيير قواعد اللعبة

يستهدف هاتف A35 ADVENTURE سوق الفئة المتوسطة، حيث يقدم قيمة استثنائية مع ميزات عالية الجودة. مزود بكاميرا خلفية قوية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية الذكاء الاصطناعي وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، يضمن هذا الجهاز صورًا مذهلة وعروضًا مرئية سلسة.

A55 SPECTRE 5G

يوفر هاتف A55 SPECTRE 5G اتصال 5G سريعًا وموثوقًا بسعر مناسب. تدعم الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية الذكاء الاصطناعي تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مما يضمن إنشاء محتوى عالي الجودة.

..A75 ELEGANCEأداء فائق

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أداء متميز، يجمع هاتف A75 ELEGANCE بين الفخامة والوظيفة. يعمل هذا الجهاز بمعالج MediaTek G99 الرائد، ويوفر سرعة استثنائية وقدرات تعدد المهام. مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، يمكن للمستخدمين تخزين المزيد من الصور ومقاطع الفيديو والملفات دون المساومة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الشحن السريع بقوة 33 وات والبطارية طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير أن يظل هاتف A75 ELEGANCE مشغلاً ومستعدًا لأي شيء. مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية الذكاء الاصطناعي وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل تتميز بقدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين التقاط صور مذهلة في أي إضاءة أو بيئة.

ستتوفر هواتف A35 ADVENTURE و A55 SPECTRE 5G و A75 ELEGANCE بدءًا من يناير 2025 لدى تجار التجزئة والمتاجر الإلكترونية.