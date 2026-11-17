"انتيريرز الإمارات" العلامة التجارية الرائدة في عالم التصاميم الداخليّة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفي بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس "جورجيو كولكشن"، مسلّطةً الضوء على سبعة عقودٍ حافلة بالإبداع الراقي والحِرفية الإيطالية المبهرة والتصاميم المبتكرة، والفخامة التي تتخطى المعهود وتتجاوز حدود الزمن. وانطلاقاً من كونها الوكيل الحصريّ لعلامة "جورجيو كولكشن" في المنطقة منذ العام 2006، لعبت "انتيريرز الإمارات" دوراً محورياً في جلب تصاميم هذه العلامة التجارية العالمية الشهيرة إلى سوق دولة الإمارات، وتكريس حضورها المميّز في المنطقة، وتوفير تشكيلةٍ واسعة من قطع الأثاث المختارة بدقّة، والتي تجسد نهج "جورجيو كولكشن" الفريد في عالم الفخامة وابتكار التصاميم المبهرة.

تأسست "جورجيو كولكشن" في العام 1956 في منطقة "بريانزا" الإيطالية، وسرعان ما حقّقت شهرة ملفتة وانتشاراً واسعاً، بفضل قطع الأثاث الاستثنائية التي تجمع بين المهارة الإيطالية والحِرفية التقليدية واللمسات الجمالية المعاصرة. على امتداد أربعة أجيال، واصلت هذه العلامة التجارية التي تُدار من قِبل أفراد العائلة التزامها الثابت بمفاهيم الجودة والحِرفية والابتكار، ما رسخ حضورها المتميّز في سوق التصاميم الداخلية الفاخرة، على المستوى العالميّ.

في صُلب هذه المسيرة المتواصلة والإنجاز التاريخيّ تحضر تشكيلة "أوبوس" OPUS التي صمّمها استوديو "فيغانيو" Viganò، والتي تجمع بين اللمسات الهندسية المعمارية الجريئة والتصاميم ذات اللمسات النحتية، وتتميّز باستخدام موادّ فائقة الجودة، تلاقيها تفاصيل عصرية منفّذة بدقّة. كما تتداخل مجموعةٌ من العناصر المتنوّعة، مثل رخام "ناميبيان أويستر" الشهير ببريقه اللمّاع، وخشب "أبنوس ماكاسار"، والفولاذ المقاوم للصدأ، مع لمسةٍ نهائية من "التيتانيوم" تتوّج هذا المزيج الفنّي الفريد الذي يعبّر عن التوازن المثاليّ بين التعبير الفنيّ والراحة العملية والفخامة العصرية.

تُعتبر هذه التشكيلة بمثابة احتفاليةٍ خاصة بالتراث الغنيّ لعلامة "جورجيو كولكشن"، وتشكل رمزاً للحِرفية الاستثنائية والابتكار والرؤية الإبداعية التي ميّزت مسيرتها على مدار سبعة عقود، ومثالاً ساطعاً على تطوّر هويتها التصميمية وحضورها الراسخ، وفرادتها في الجمع بين الخبرة والعراقة والتقنيات التقليدية والمواد الفاخرة والرؤية المعاصرة.



العلاقة الاستثنائية التي تجمع بين "انتيريرز الإمارات" و"جورجيو كولكشن" تمتدّ إلى نحو 29 عاماً، وتقوم على التقدير المشترك للتميّز في التصميم. ومنذ تكريس موقعها كوجهةٍ إقليمية حصرية لهذه العلامة التجارية العالمية في العام 2006، قدّمت "انتيريرز الإمارات" لعملائها ما لا يُحصى من التشكيلات الرائعة والمتنوّعة على مدار هذه السنوات، ما عزّز مكانتها كوجهةٍ رائدةٍ في دولة الإمارات والمنطقة لأرقى العلامات التجارية العالمية في عالم الأثاث.



تواصل "انتيريرز الإمارات" و"جورجيو كولكشن" مسيرتهما المشتركة لتعزيز التميّز في عالم التصميم الإيطاليّ، وتقدّمان معاً لمحبّي الأناقة والفخامة في دولة الإمارات العربية المتحدة قطع أثاثٍ تجسد الإرث الفني العريق، وتلبّي في الوقت ذاته طبيعة ونمط الحياة العصرية الفاخرة.



تشكيلة "أوبوس" من "جورجيو كولكشن" متوفرة حالياً في صالات عرض "انتيريرز الإمارات"، وعبر الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com