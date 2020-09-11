«ويكو» تُطلق هاتفين من «الفئة المتوسطة»

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلنت شركة «ويكو» الفرنسية، عن إطلاق الهاتفين «View5» و«View5 Plus» الجديدين ضمن الفئة المتوسطة، مع بطارية كبيرة نسبياً وتصميم حديث وكاميرا رباعية.

وأفادت الشركة بأن الهاتفين يأتيان بشاشة قياس 6.55 بوصات وبدقة وضوح (1600 × 720 بيكسل)، مع كاميرا «سيلفي» بدقة ثمانية ميغابيكسل، وكاميرا رباعية في الخلف تتألف من عدسة رئيسة بدقة وضوح 48 ميغابيكسل وعدسة بدقة ثمانية ميغابيكسل وعدستين بدقة اثنين ميغابيكسل.

وأوضحت الشركة أن الفرق الوحيد بين الهاتفين، هو بالمكونات الداخلية، حيث تم تزويد الهاتف «View5» بمعالج «MediaTek 6762D» مع ثلاثة غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت كذاكرة داخلية، بينما الهاتف «View5 Plus» فيأتي بمعالج «Helio P35» الأسرع، مع أربعة غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من الذاكرة الداخلية.