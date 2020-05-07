«شاومي» تطلق هاتفاً جديداً بكاميرا «بريسكوب»

المصدر: بكين À- د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق هاتفها (Mi 10 Youth 5G) الجديد، الذي يمتاز بكاميرا «بريسكوب» مع دعم شبكة الجيل الخامس للمحمول وبطارية كبيرة تدوم طويلاً.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد يأتي بشاشة (AMOLED) قياس 6.57 بوصات مع مستشعر بصمة أصابع مدمج بها، وتعمل بدقة (Full HD+)، وتدعم تقنية (HDR+) ومعدل استقصاء يبلغ 180 هرتز.

وأضافت أن الهاتف مزود بكاميرا مقربة تبلغ دقتها ثمانية ميغابيكسل مع عدسة «بريسكوب بزووم بصري 5x»، مبينة أن العدسة الرئيسة تعمل بدقة 48 ميغابيكسل وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة ثمانية ميغابيكسل، مع مستشعر «ماكرو بدقة اثنين ميغابيكسل».

وأشارت إلى أن الكاميرا الرباعية على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تمتاز بالتقاط الصور بـ«زووم بصري 5x» أو حتى بـ«زووم هجين 50x»، بينما تأتي كاميرا «السيلفي» على الجانب الأمامي للجهاز بتصميم Waterdrop وتعمل بدقة 16 ميغابيكسل.

ويتيح هاتف «شاومي» الجديد تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، كما يوفر أيضاً إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 720 بيكسل و960 صورة في الثانية.