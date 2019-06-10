الكشف عن هاتف ذكي جديد منخفض السعر

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أعلنت شركة «جيجاست» الألمانية عن إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة الموديلات منخفضة الكلفة بسعر يبلغ 119 يورو (نحو 495 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الهاتف GS110 الجديد يأتي مزوداً بشاشة كبيرة نسبياً قياس 6.1 بوصات تعمل بدقة 1200x600 بيكسل، ويعمل بداخله المعالج SC9863A بسرعة تصل إلى 1.6 غيغاهرتز.

وأضافت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت، إضافة إلى الإصدار (Go) من نظام التشغيل «غوغل أندرويد 9.0»، مع دعم نظام LTE والاستعمال المتزامن لبطاقتي Nano-SIM وبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

وأشارت «جيجاست» إلى أن هاتفها الذكي الجديد مزود بكاميرا رئيسة تعمل بدقة ثمانية ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل، مع «فلاش» في كل منهما.

وذكرت الشركة أنه يمكن إلغاء قفل جهاز «جيجاست» GS110 الجديد عن طريق خاصية التعرف الى الوجه Face-ID، مبينة أنها ستطرح هاتفها الذكي الجديد بثلاثة ألوان مختلفة في الأسواق العالمية بدءاً من يوليو المقبل.