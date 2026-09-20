بذور الشيا.. منجم فوائد صحية

أكدت خبيرة التغذية الألمانية، كاتارينا هولتهاوزن، أن بذور الشيا تتمتع بفوائد صحية كثيرة، إذ إنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، إضافة إلى محتواها العالي من الألياف الغذائية والبروتين.

وأضافت أن بذور الشيا تتميز بمذاقها المحايد تقريباً، مع نكهة جوزية خفيفة، مشيرة إلى أنه عندما تلامس بذور الشيا السوائل، تنتفخ وتُكوّن طبقة هلامية، ما يُعطيها ذلك الصوت المميز عند المضغ.

أما عندما تكون بذور الشيا جافة، فتكون صلبة ومقرمشة، لذا ينبغي لكل من يتناول بذور الشيا جافة شرب كميات وافرة من السوائل، وذلك لتجنب الإصابة بالإمساك.

كما ينصح بمضغ بذور الشيا جيداً، وإلا فلن تُطلق أحماض أوميغا 3 الدهنية. وأوضحت هولتهاوزن أن بذور الشيا تنتمي، مثل النعناع والزعتر وإكليل الجبل والمريمية، إلى الفصيلة الشفوية (Lamiaceae)، لذا ينبغي لأي شخص يعاني حساسية تجاه أي من هذه النباتات أو تجاه الخردل توخي الحذر عند تناول بذور الشيا.

ولفتت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن بذور الكتان تعد بديلاً جيداً وأقل كلفة في العادة، حيث تتشابه في تركيبها الغذائي مع بذور الشيا. كما يمكن تناول ملعقة كبيرة من زيت بذور اللفت أو حفنة من الجوز للحصول على الكمية اليومية من أحماض أوميغا 3 الدهنية.