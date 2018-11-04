«تويتر» تحذف 10 آلاف حساب نشرت رسائل لإثناء الأميركيين عن التصويت

المصدر: واشنطن - رويترز

حذفت شركة «تويتر» أكثر من 10 آلاف حساب، نشرت رسائل تثني الناخبين عن التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي، التي تجري يوم الثلاثاء المقبل، وبدا بطريق الخطأ أنها من ديمقراطيين، بعد أن أبلغ الحزب شركة التواصل الاجتماعي بهذه التغريدات المضللة.

وقال متحدث باسم «تويتر»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «اتخذنا إجراء بشأن الحسابات، والنشاط المذكور على (تويتر). وجرت عمليات الحذف أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر الماضيين».

وقالت ثلاثة مصادر، مطلعة على جهود الحزب الديمقراطي، إن شركة «تويتر» حذفت أكثر من 10 آلاف حساب، وهذا العدد متواضع بالنظر إلى أن «تويتر» كانت قد حذفت من قبل ملايين الحسابات، التي اعتبرتها مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

ومع ذلك، فإن هذا الحذف يمثل انتصاراً مبكراً لجهد لايزال في بدايته للجنة الديمقراطية للحملات الانتخابيات للكونغرس، التي تدعم ترشح الديمقراطيين لمجلس النواب الأميركي. وقالت المصادر الثلاثة إن اللجنة بدأت هذه الجهود هذا العام، رداً على عجز الحزب عن الرد على ملايين الحسابات على «تويتر»، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي نشرت معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة، ومرشحي الحزب الآخرين في 2016.

وكانت «تويتر» أعلنت، أخيراً، عن خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حول العالم الإبلاغ عن الحسابات الآلية الضارة والحسابات المشبوهة، سواء كانت زائفة أو تقوم بسلوك يدل على أنه تتم إدارتها من قبل روبوتات.

وقالت الشركة، عبر تغريدة نشرها حساب TwitterSafety: «النشاط الذي يحاول التلاعب أو تعطيل خدمة (تويتر) غير مسموح به، ويمكنك الآن تحديد نوع الرسائل غير المرغوب فيها، التي تراها عند الإبلاغ، بما في ذلك الحسابات المزيفة».