رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس لاوس بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونجلون سيسوليث، بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصديقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونجلون سيسوليث.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ساليومساي كوماسيث.