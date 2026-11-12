ترامب يطلب من نائبه التركيز على الفساد والجرائم بالمدن التي يديرها الديمقراطيون

قال الرئيس الأميركي ‌دونالد ​ترامب اليوم الخميس إنه يريد من نائبه جيه.دي فانس أن يركز بشكل كامل على أي جريمة أو فساد في مدن يديرها ديمقراطيون، ووصف هذا ‌الجهد بأنه يمكن أن يوفر أموالا ‌أكثر من تلك التي ‌يمكن أن يوفرها التوصل ‌لاتفاق مع ‌إيران.

وكتب ترامب على وسائل للتواصل ​الاجتماعي "ميزانيتنا يمكن ‌أن تعود ​سريعا للتوازن بتصحيح هذا النطاق الكبير من الأنشطة الإجرامية. ​الفساد يجري في دم القيادة في الحزب الديمقراطي".

وتابع قائلا "لسنا في حاجة لاتفاق مع إيران. هذه الأيام ولت منذ فترة طويلة، أموالهم لدينا. مئات ‌المليارات من الدولارات، ومضيقهم لدينا".

وشارك فانس ​في الآونة الأخيرة في التواصل مع إيران.