باستثمارات مليون دولار.."ابسون" تفتتح مركزا تفاعليا للابتكار في دبي

أعلنت مؤسسة "إبسون" العالمية للتكنولوجيا، اليوم عن افتتاح أول مركز تفاعلي إقليمي للابتكار لها في المنطقة بمدينة دبي للإنتاج التابعة لمجموعة تيكوم، لافتة إلى أن المركز الذي تم اختيار دبي لاطلاقه في المنطقة سيعرض أحدث الحلول التقنية، كما يعرض الحلول التقنية المرتبطة بالاستدامة والابتكار في القطاع.

ويمتد مركز إلابتكار على مساحة 1100 متر مربع في مدينة دبي للإنتاج ويتسم المركز بواجهة زجاجية منحنية تزيد من كمية الضوء الطبيعي الداخل إليه ويعزز اتصاله المباشر بالبيئة المحيطة.

من جهته قال رئيس "إبسون" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا نيل كولكوهون، "لقد قمنا بتخصيص أكثر من مليون دولار لتطوير مركز الابتكار ويعكس هذا الاستثمار رؤيتنا الطموحة لدعم القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة من خلال التركيز على الاحتياجات المحلية لكل سوق ".

وأشار إلى أن " مركز إبسون" للابتكار سيستفيد من موقع دبي الاستراتيجي، وكذلك من البنية التحتية عالية المستوى التي توفرها مدينة دبي للإنتاج، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم"..

ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات، ماجد السويدي، على أهمية قطاع الطباعة والتغليف والإنتاج والدور المحوري الذي يلعبه في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الابتكارات الهندسية تسهم في تمكين هذا القطاع من النمو والتطور وبلوغ آفاق جديدة، عبر تسخير التقدّم التكنولوجي لإحداث أثر إيجابي ملموس، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية".

ويعد المركز جزء من الاستثمارات الرئيسة لشركة إبسون التي تبلغ 13 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024.