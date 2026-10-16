مجلس «دبي الصحية» يطّلع على مشروعَي مستشفى حمدان بن راشد للسرطان والمقر الجديد لمركز السكري

عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، اطّلع خلاله على أبرز المستجدات المتعلقة بمشروعَي إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان والمقر الجديد لمركز السكري، وبحث عدداً من المشاريع المستقبلية.

وعُقد الاجتماع في المقر الرئيس لـ«دبي الصحية»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والبروفيسور إيان أندرو جرير، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.

وأشاد المجلس خلال اجتماعه بالتقدم الذي يشهده مشروع إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بما يشمل سير الأعمال الإنشائية، وتطوير استراتيجية الشراكات العالمية الخاصة بالمستشفى، إضافة إلى تعيين رئيس لخدمات رعاية مرضى السرطان، وسيشكل المستشفى إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي، من خلال تقديم رعاية شاملة وفق أرقى المعايير العالمية، تراعي احتياجات المرضى وأسرهم، وتعزّز جودة تجربتهم العلاجية.

كما اطّلع المجلس على مستجدات مشروع المقر الجديد لمركز السكري، الذي اعتمده في نوفمبر 2024، والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل، بهدف تعزيز جهود الوقاية من المرض، وتطوير البرامج العلاجية للحد من مضاعفاته، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر واتباع أنماط الحياة الصحية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، مثمناً جهودهم في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى تطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومواكبة النمو العمراني والسكاني في المدينة.

وقال سموّه: «يمثل تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، تضع صحة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياتها»، وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لفِرَق العمل في «دبي الصحية» على جهودها المخلصة، وثقته بقدرتها على مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً رائداً في الرعاية الصحية.

من جانبه، قال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة صحية أكاديمية متكاملة، تجمع بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، بما يوفر بيئة محفزة للابتكار وإنتاج المعرفة، ونعمل على توظيف إمكانات هذه المنظومة في تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة، ودعم الأبحاث العلمية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، وتحسين النتائج الصحية للمرضى».

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: «يمثل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان ومركز السكري الجديد إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما يوفرانه من خدمات متخصصة تعزز الكشف المبكر، وتطور مسارات العلاج والمتابعة، وتسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل».

وعقب الاجتماع، شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي الصحية» ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتسهيل استفادة موظفي «دبي الصحية» من الخدمات الإسكانية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات مباشرة لاستقبال الطلبات والاستفسارات، وتنظيم ورش عمل تعريفية بالخدمات والمبادرات المتاحة، بما يسهم في تحسين تجربة الموظفين.

وتسهم المذكرة في استقطاب المواهب الوطنية الشابة للالتحاق بالعمل في القطاع الصحي بدبي، وتعزيز استقرارهم المهني والأسري، بما يهيئ لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة، ويمكّنهم من أداء دور فاعل في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في دبي.

أحمد بن سعيد:

• تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان.

منصور بن محمد:

• ملتزمون بتطوير منظومة صحية توفر بيئة داعمة للابتكار وإنتاج المعرفة، وتسهم في الارتقاء بأساليب الوقاية والتشخيص والعلاج.