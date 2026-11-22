من اللهجة الإماراتية والحرف التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي، تتسع مساحات التعلم في مكتبات دبي العامة لتجمع بين الذاكرة المحلية ومهارات المستقبل، وتقدم للأطفال والعائلات تجارب تتجاوز حدود المعرفة النظرية إلى الاكتشاف والممارسة والإنتاج الإبداعي. وفي نوفمبر، تتخذ هذه التجارب طابعاً يرتبط بالهوية الوطنية وروح الاتحاد ومسيرة تأسيس الدولة، بالتوازي مع استكشاف موضوعات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة.

وتتوزع هذه المسارات على أجندة مشروع «مدارس الحياة»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وتضم 43 ورشة تفاعلية وجلسة ثقافية وحوارية تستضيفها مكتبات دبي العامة منذ بداية نوفمبر الجاري. ويجمع البرنامج بين الفنون والحرف اليدوية والآداب واللغات والموسيقى وفنون الطهي والإعلام والتكنولوجيا والابتكار، في محاولة لإتاحة المعرفة أمام فئات المجتمع المختلفة، وتنمية المهارات وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتعزيز حضور المكتبات بوصفها مساحات حيوية للإبداع والتفاعل المجتمعي.

من اللهجة إلى الحرفة

يحضر الموروث المحلي في عدد من تجارب البرنامج، من خلال ورش تتيح للمشاركين الاقتراب من مفردات البيئة الإماراتية وتقاليدها ومهاراتها الحرفية. ففي مكتبة المنخول العامة، قدم «معهد اللهجة» ورشة «مقدمة في اللهجة الإماراتية»، للتعريف بمفردات اللهجة المحلية وتعبيراتها اليومية، فيما تستضيف مكتبة الطوار العامة ورشة «مشابك الشعر بالتلي»، التي تنظمها «هابي كايوس»، وتستلهم جماليات الحرفة الإماراتية التقليدية في تصميم قطع إبداعية معاصرة.

وفي مكتبة الطوار أيضاً، يقدم شاهين، ضمن أنشطة «نادي اللغات»، ورشة «من اللغة إلى الإرث: الإمارات»، التي تتناول الموروث اللغوي المحلي من خلال أبيات من الشعر النبطي ومفردات البيئة الإماراتية. كما تنظم مكتبة أم سقيم، ضمن أنشطة «نادي الكروشيه»، ورشة «ربطات بالكروشيه»، التي تنفذها فاطمة خليفة، لإكساب المشاركين مهارات الحياكة وابتكار قطع يدوية.

وتتسع مساحة الحرف لتشمل تجارب فنية متنوعة؛ إذ تحتضن مكتبة الراشدية ورشة «التطريز بالإبرة»، التي تنفذها علامة «ذا هاندميد إيدت»، فيما تستضيف مكتبة الطوار ورشة «النقش بالزنكوغراف»، التي تتولى تنفيذها عبير رشاد، وورشة «الطباعة بالنقش»، بالتعاون مع أشليغ ويلموت. وفي مكتبة المنخول العامة، تقدم «ستربس آند كيرلز» ورشة «فن لف الورق: دبي مستقبل»، التي تتيح للمشاركين ابتكار تصاميم مستوحاة من تطلعات الإمارة المستقبلية.

صناعة الأشياء

تمنح أنشطة «نادي الفن» المشاركين فرصة الانتقال بين تقنيات وأساليب مختلفة، تجمع بين تشكيل المواد والتعامل مع الألوان واستكشاف إمكانات التصميم. ففي مكتبة المنخول العامة، تنظم «روفتوب سوبري» ورشة «صابون المجرة الرخامي»، بينما تستضيف مكتبة الراشدية ورشة «صناعة لوشن للجسم»، بالتعاون مع مرام الرواس.

وفي المكتبة نفسها، تقدم الفنانة عبير العيداني ورشة «فن الرسم التكعيبي»، إلى جانب سلسلة ورش «المسار التأثيري الإبداعي: من الرسم إلى الألوان الزيتية»، التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في بناء اللوحات الفنية وتوظيف الألوان. أما مكتبة الصفا للفنون والتصميم، فتستضيف ورشة «صديقي الآلي»، بإشراف استوديو ميداف الإبداعي، وورشة «حافظة نظارات من الجلد»، التي تقدمها «فيفلي». وتتوزع التجارب الفنية كذلك على مكتبات أخرى؛ إذ تحتضن مكتبة الراشدية ورشة «التعلم بالحواس: يوم في المريخ»، التي تنظمها «فينتوريا»، فيما تتيح ورشة «صناعة عطر العود»، التي يقدمها خبراء «لاتيليه»، للمشاركين التعرف إلى أساليب تركيب الروائح ومزج مكوناتها. وفي مكتبة هور العنز العامة، تتجه التجربة إلى الصورة وصناعة المحتوى، من خلال ورشة «صناعة المحتوى البصري بالهاتف»، بإشراف «ستوري أوف استوديو»، لتطوير مهارات التصوير وإنتاج المحتوى الرقمي.

عبر المطبخ والكتاب

ولا تنفصل التجارب الإبداعية عن الحياة اليومية، وهو ما يظهر في أنشطة «نادي الصحة والتغذية»، التي تجمع بين التعرف إلى الوصفات وممارسة فنون الطهي والاطلاع على جوانب من المعرفة الغذائية، ففي مركز الجليلة لثقافة الطفل، ينظم «إم إتش إيتري» ورشة «المطبخ الفرنسي: كريم بروليه»، فيما تقدم الشيف علياء آل علي ورشة «الفوالة التقليدية الإماراتية: عش العصيدة»، التي تعرّف المشاركين بإحدى الوصفات المستوحاة من المطبخ المحلي وتقاليد الضيافة الإماراتية. وتستضيف مكتبة حتا العامة ورشة «البسكويت المالح بالأعشاب»، بإشراف «مامي يامي».

أما «نادي الكتاب»، فيفتح المجال أمام القراء للالتقاء حول أعمال أدبية متنوعة ومناقشة مضامينها وتبادل الآراء بشأنها. وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم «ملتقى الراويات» لمناقشة ملحمتي «الإلياذة» و«الأوديسة»، إلى جانب جلسة ينظمها «منتدى شرق وغرب» للحوار حول كتاب «بحثاً عن حياة»، بحضور مؤلفه نافع الياسي. وفي مكتبة الطوار العامة، تنظم «بوكس آند مور» جلسة لمناقشة رواية «ظل الريح» للكاتب كارلوس زافون.

ويمتد الحوار بين الأدب والفنون إلى الشاشة، عبر جلسة يقدمها «ملتقى الراويات»، ضمن أنشطة «نادي السينما» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حول فيلم «الأوديسة»، وتتوقف عند العلاقة بين الأدب والسينما، وكيفية تحويل الأعمال الأدبية إلى تجارب بصرية.

مهارات

في مقابل حضور الموروث والفنون، تخصص الأجندة مساحة للتكنولوجيا والابتكار، من خلال ورش تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتحفيزهم على التفكير والتجريب، ففي مكتبة أم سقيم، يقدم منتجب حسين ورشة «الذكاء الاصطناعي للصغار: دبي الذكية 2040»، ضمن أنشطة «نادي الابتكار»، لتشجيع المشاركين على استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وابتكار حلول للتحديات المستقبلية. وتستضيف مكتبة حتا العامة ورشة «اصنع منزلك الذكي»، التي تنظمها «برين باد»، وتجمع بين البرمجة والتصميم والتفكير المنطقي.

وتحضر مهارات التواصل والإنتاج الإعلامي من خلال ورشة «تجربة عملية في صناعة البودكاست»، التي تقدمها ريم محمود في مكتبة هور العنز العامة، وتتيح للمشاركين التعرف إلى مراحل إعداد المحتوى الصوتي وتسجيله وإنتاجه. كما تمتد التجارب إلى الموسيقى والفنون الأدائية، عبر برنامج «أساسيات البيانو 101: ألحان دبي»، الذي تستضيفه مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بإشراف يزن كمال وإلياس زيات، بهدف صقل المهارات الموسيقية لدى الأطفال، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم من خلال التدريب العملي على العزف.