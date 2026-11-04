2000 شركة ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا مالية في «دبي المالي العالمي»

واصلت النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، فعالياتها، أمس، حيث سلّطت فعالية «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، الضوء على التقدم الذي يحرزه المركز في مجالات الابتكار والبحوث الجديدة التي تركز على مستقبل القطاع المالي، فيما تناولت فعاليات أخرى محاور حيوية، من بينها تمويل التحول المناخي، واستثمارات رأس المال طويلة الأجل، واستراتيجيات الاستثمارات البديلة.

وكشف الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، في اليوم الثاني من القمة، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، ضمن المركز، تجاوز 2000 شركة، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس تطور منظومة المركز، وما توفره من خدمات تعد الأشمل لدعم هذه القطاعات على مستوى المنطقة.

وقال أميري: «لعبت التكنولوجيا المالية دوراً محورياً في تحول الخدمات المالية، ولاتزال تُشكّل ركيزة أساسية للارتقاء بمستقبل القطاع المالي، واليوم تضم منظومة مركز دبي المالي العالمي المزدهرة أكثر من 2000 شركة متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس مساعي دبي لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً لهذه القطاعات».

وأضاف: «لا يقتصر طموحنا على استقطاب الشركات الواعدة فحسب، بل يتجاوزه إلى رفدها بالبيئة المناسبة والعلاقات والإمكانات التي تُمكّنها من التوسع عالمياً، ونعمل حالياً على توفير المقومات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو، بما يضمن ترسيخ مكانة دبي في المركز الأول كأفضل مدينة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية».

وتأكيداً لدور مركز دبي المالي العالمي في قيادة مستقبل القطاع المالي، أطلق المركز بالتعاون مع شريكه البحثي، مركز «آسيا هاوس»، تقريراً بعنوان «الاقتصاد الرقمي 2.0»، واستعرض التقرير، الذي قدمه الرئيس التنفيذي لـ«آسيا هاوس»، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة ضابط، مايكل لورانس، الدور المحوري لرأس المال والكفاءات والأطر التنظيمية الاستشرافية في تمكين المرحلة التالية من النمو الاقتصادي الرقمي، كما سلّط الضوء على دور بيئة دبي الرقمية القائمة على الابتكار في توفير منصة متينة لتطوير وتوسيع نطاق التقنيات المالية الجديدة.

ووفقاً للتقرير، فإن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليونات دولار خلال عام 2026، مع توقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 22.3 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

كما يتوقع التقرير ارتفاع قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يُسلّط الضوء على حجم الفرص الناشئة عبر مجالات التمويل الرقمي، والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المالية المتقدمة.

عارف أميري:

• نعمل على توفير المقومات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو، بما يضمن ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة عالمياً في التكنولوجيا المالية.