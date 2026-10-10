«محمد بن راشد للمعرفة» توسّع حضورها العالمي من بوابة «فرانكفورت للكتاب»

تستعرض مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاريعها ومبادراتها المعرفية في الدورة الـ78 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، التي تُقام في المدينة الألمانية في مشاركة تستهدف توسيع حضورها على الساحة المعرفية الدولية، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات العاملة في مجالي النشر والمعرفة حول العالم.

وتأتي المشاركة في إطار جهود المؤسسة للتعريف بتجربتها المعرفية المنطلقة من دبي، وإبراز المبادرات التي تعمل عليها لدعم إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها، إلى جانب بناء جسور التواصل مع الجهات الدولية المعنية بتطوير المحتوى المعرفي وتنمية القدرات البشرية.

وتتصدر مشاريع المؤسسة «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، التي تحتفي بالمبدعين والإنجازات المبتكرة في مجالات المعرفة والتنمية البشرية، ومن المقرر تكريم الفائزين في دورتها التاسعة خلال نوفمبر المقبل. كما تستعرض «قمّة المعرفة»، التي تجمع سنوياً صناع القرار والخبراء والأكاديميين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتبادل الرؤى بشأن الحلول التي تدعم بناء مجتمعات المعرفة.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب، أن المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تأتي امتداداً لنهج المؤسسة في توسيع نطاق مشاريعها وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتعكس حرصها على تطوير علاقاتها وشراكاتها مع أبرز الجهات والمؤسسات المعنية بالمعرفة والنشر حول العالم.

وقال: «تجسِّد مشاركتنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب حرصنا الدائم على حضور مشاريعنا ومبادراتنا المعرفية في أبرز المحافل والمنصات العالمية المعنية بالفكر والمعرفة، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية الرائدة، بما ينسجم مع رؤيتنا في دعم إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها لمختلف المجتمعات والفئات. ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى نقل تجربتنا المعرفية من دبي إلى العالم، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للفكر والمعرفة والإبداع».

وتسلط المؤسسة الضوء كذلك على مستجدات «مركز المعرفة الرقمي»، الذي يُعد من المنصات الرقمية المعنية باحتضان المحتوى العربي وإتاحته، ومواكبة احتياجات الأجيال الجديدة في الوصول إلى المعرفة. ويضم المركز أكثر من 38 مليون مادة رقمية وما يزيد على مليونين ونصف المليون عنوان، في خطوة تعكس اتساع نطاق المحتوى العربي المتاح عبر المنصات الرقمية، وأهمية توظيف التكنولوجيا في حفظه ونشره وتعزيز حضوره عالمياً.

وتشمل المشاركة أيضاً التعريف بشراكة المؤسسة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن «مشروع المعرفة العالمي»، الهادف إلى الإسهام في بناء مجتمعات المعرفة ودعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخارجها. ويتضمن المشروع مجموعة من المنتجات والمبادرات، من بينها «مؤشر المعرفة العالمي» و«أكاديمية مهارات المستقبل»، اللذان يندرجان ضمن الجهود الرامية إلى قياس واقع المعرفة ومواكبة التحولات المتسارعة في المهارات، وتعزيز قدرات الأفراد وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل.

وتأتي هذه المشاريع في سياق توجه أوسع نحو تعزيز دور المعرفة بوصفها ركيزة للتنمية والابتكار، من خلال دعم المحتوى العربي، وتطوير أدوات قياس الأداء المعرفي، وتوسيع فرص اكتساب المهارات، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية.

ومن خلال مشاركتها في أحد أبرز المواعيد الدولية لصناعة الكتاب والنشر، تتيح المؤسسة مساحة للتعريف بتجربتها ومبادراتها، واستكشاف فرص التعاون مع الجهات الدولية، بما يدعم انتقال المعرفة وتبادل الخبرات، ويعزز حضور المشاريع المعرفية الإماراتية في المحافل العالمية.

جمال بن حويرب:

• تجسِّد مشاركتنا في معرض فرانكفورت للكتاب حرصنا الدائم على حضور مشاريعنا ومبادراتنا المعرفية في أبرز المحافل والمنصات العالمية.