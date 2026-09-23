«الإمارات للألمنيوم»: تقنية جديدة ترفع الإنتاج 67 ألف طن سنوياً وتخفض استهلاك الطاقة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن بدء برنامج تجريبي لتحديث التقنيات المستخدمة في مصهر الطويلة، بهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

وأفادت الشركة في بيان، بأن البرنامج يشمل تحديث 13 خلية صهر تعمل بتقنية «DX» لاختبار أداء التقنية الجديدة التي تحمل اسم «E40»، والتحقق من كفاءتها قبل تعميمها على جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا، والتي تعمل بتقنية «DX» في خطي الإنتاج الأول والثاني في الطويلة.

ومن المتوقع أن تسهم تقنية «E40»، عند تطبيقها على جميع الخلايا، في زيادة إنتاج الألمنيوم المصهور من خطي الإنتاج بمقدار 67 ألف طن سنوياً، مع خفض صافي استهلاك الطاقة لكل طن من الألمنيوم المنتج، وما يرتبط به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء بنحو 6%.

وسرَّعت «الإمارات العالمية للألمنيوم» وتيرة البرنامج التجريبي لتقنية «E40» لتنفيذ التحديثات التقنية ضمن أعمال استعادة العمليات الجارية في مصهر الطويلة، الذي تعرض لأضرار جسيمة إثر الهجمات التي استهدفت مدينة خليفة الاقتصادية في أبوظبي وأدت إلى إيقاف العمليات بشكل طارئ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «نضع دائماً الابتكار والتحسين المستمر كركيزة أساسية في نهجنا لتعزيز كفاءة عملياتنا وتنافسيتنا. وكما نعتمد على توظيف أحدث التقنيات في مشاريعنا الجديدة، نعمل باستمرار على تطوير أصولنا القائمة لتحسين الكفاءة وخفض الأثر البيئي».

وأضاف: «يعد تسريع البرنامج التجريبي لتقنية (E40) في الطويلة ضمن جهودنا لتجاوز تحديات عام 2026 وتعزيز قدرتنا على الخروج منها أقوى من أي وقت مضى».

وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً، واعتمدت عليها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.

يذكر أن الشركة أنجزت في عام 2017 مشروعاً استغرق ثلاث سنوات بكلفة 300 مليون دولار لاستبدال خلايا الصهر في خطوط الإنتاج الأقدم بمصهر جبل علي بخلايا تعتمد على تقنياتها الخاصة المطورة في دولة الإمارات، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف والانبعاثات البيئية.

وتجري «الإمارات العالمية للألمنيوم» أيضاً، في موقع آخر ضمن مجمع الطويلة، تجارب حول أحدث تقنياتها لصهر الألمنيوم، وهي تقنية «EX» من الجيل العاشر، والتي تُعد من بين أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم. وتمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تهيئة التقنية لتطبيقها على نطاق صناعي واسع في المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع الشركة المخطط لها في ولاية أوكلاهوما، والذي سيكون أول مصهر جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

عبدالناصر بن كلبان:

. نضع الابتكار والتحسين المستمر ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة عملياتنا.