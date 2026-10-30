لطيفة بنت محمد تبحث التعاون مع وزراء ومسؤولين وقادة شركات في كوريا

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المؤسسات والشركات الرائدة في جمهورية كوريا الجنوبية، وبحثت معهم فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والثقافة والصناعات الإبداعية والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك ضمن زيارة سموّها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى.

والتقت سموّها وزير التعليم في جمهورية كوريا، تشي كيو جين، واطلعت على التجربة الكورية في تطوير منظومة التعليم، ومواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية، وناقشت معه توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين، والاستفادة من التجارب والممارسات المبتكرة، للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.

كما التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، تشي وي يونغ، واستعرضت معه فرص تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية، وسبل بناء شراكات مستدامة تدعم نمو هذه القطاعات وازدهارها، وتثري الحراك الثقافي والإبداعي لدى الجانبين.

وفي إطار الاطلاع على التجربة الكورية في التحول الرقمي، التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المدير العام لمكتب المدينة الرقمية في حكومة سيؤول الحضرية، تشون هيون جون، وبحثت معه أبرز الحلول التقنية المبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المدن.

وزارت سموّها شركة «بينك فونغ»، والتقت الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، كيم مين سوك، واطلعت على تجربتها في إنتاج المحتوى الإبداعي والترفيهي الموجّه للأطفال، وتوظيف الوسائط الرقمية والابتكار في تطوير محتوى يحقق انتشاراً عالمياً، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الإبداعية والمحتوى الرقمي.

كما التقت سموّها، رئيس مركز الاستراتيجية العالمية في مجموعة «إل جي»، كو يون جو، وذلك خلال زيارتها لمجمع «إل جي للعلوم»، حيث تعرفت إلى منظومة البحث والتطوير لدى المجمع، وجهوده في توظيف التقنيات المتقدمة وتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات وحلول عملية.

حضرت اللقاءات والزيارات الميدانية وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموّها، وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية.