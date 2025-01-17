كشفت شركة «موتورولا» عن هاتف ذكي جديد مخصص للاستخدامات الشاقة، حيث إنه يلبي متطلبات فئات الحماية «IP68» و«IP69» و«MIL-STD-810H».

وأفادت الشركة الأميركية بأن هاتفها الذكي «Moto G Power» الجديد يتمتع بمقاومة الماء، ويمكنه تحمل درجات الحرارة من -20 إلى +60 درجة مئوية، فضلاً عن تحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر، ورطوبة هواء تصل إلى 95%، ويأتي الهاتف «Moto G Power» بشاشة قياس 6.8 بوصات وبدقة وضوح (2388 × 1080) بيكسل، وتم تزويد الهاتف الجديد بالمعالج «MediaTek Dimensity 6300» ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة ثمانية غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 غيغابايت، ويشتمل الهاتف على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة ثمانية ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لالتقاط صور «السيلفي».