«أوبو» تطلق هاتفين جديدين بتقنية الجيل الخامس

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «أوبو» الصينية عن إطلاق هاتفين من الهواتف الذكية الجديدة: «Reno 3»، و«Reno 3 Pro»، مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية المحمولة.

وأوضحت الشركة أن الموديل «Reno 3 Pro» الفاخر يأتي مزوداً بشاشة OLED قياس 6.5 بوصات، تعمل بدقة وضوح «FHD بلس»، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 12 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت.

وتروج «أوبو» لهاتفها الذكي من خلال كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل، كما ركبت أربع كاميرات على الجانب الخلفي للهاتف. ويعمل المستشعر الأساسي من شركة «سوني» بدقة 48 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل.

أما الهاتف «Reno 3» العادي فيأتي بشاشة قياس 6.44 بوصات وبدقة «FHD بلس»، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميغابيكسل، فيما يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسة على الجانب الخلفي بدقة 64 ميغابيكسل.