«لوجيتك» تطلق فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب

المصدر: لوزان - د.ب.أ

كشفت شركة «لوجيتك» السويسرية عن فأرة لا سلكية جديدة، مخصصة لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أنها ستطرحها في الأسواق خلال أكتوبر المقبل بسعر يبلغ 100 يورو (نحو 420 درهماً). وأوضحت الشركة أن الفأرة (G604 Lightspeed) تعمل بنوعين من الاتصال اللاسلكي، هما: تقنية «بلوتوث» وتقنية Lightspeed، التي تتيح إمكانية الاتصال السريع (واحد مللي ثانية) عن طريق (USB-Lightspeed).

وأضافت أن الفأرة الجديدة تشتمل على ستة أزرار للإبهام وكذلك مستشعر (Hero 16K) المعروف بدقته البالغة. وأشارت إلى أنه يمكن لعشاق الألعاب التنقل بين تقنية Lightspeed وتقنية «بلوتوث» عن طريق ضغطة زر، إضافة إلى إمكانية التحكم في اثنين من الحواسيب المكتبية المختلفة بواسطة فأرة واحدة.

وبينت «لوجيتك» أن الفأرة الجديدة تعمل بواسطة بطارية AA، والتي تدوم لمدة تصل إلى 240 ساعة في وضع اللعب اللاسلكي بتقنية Lightspeed، في حين تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5.5 أشهر عند تشغيل تقنية «بلوتوث»، لافتة إلى أن باقة تجهيزات الفأرة تشتمل أيضاً على 15 زراً قابلاً للبرمجة.