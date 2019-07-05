«سامسونغ» تطلق هاتفاً ذكياً للاستخدامات الشاقة

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ»، أمس، عن إطلاق هاتفها الذكي Galaxy XCover 4s Enterprise Edition الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد يمتاز بمقاومة الأتربة ورذاذ الماء، وفقاً لفئة الحماية IP68، كما تم اختباره وفقاً لمعيار MIL-STD-810G.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد، تشمل شاشة قياس خمس بوصات، تعمل بدقة وضوح 1280 x 720 بيكسل، فيما يأتي الهاتف بمعالج ثماني النوى، يعمل بسرعة 1.6 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 512 غيغابايت.

وتروّج «سامسونغ» لهاتفها الذكيGalaxy XCover 4s Enterprise Edition الجديد من خلال كاميرا رئيسة بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل، مع إمكانية استعمال بطاقتي SIM ومنفذ USB-C. وأشارت الشركة إلى أن جهاز «سامسونغ» الجديد يعمل ببطارية سعة 2800 مللي أمبير/‏‏‏ساعة.