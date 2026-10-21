"نيو مكسيكو" تغرم ميتا 25 مليار دولار بسبب "التضليل بشأن الخصوصية"

أمر قاضٍ يوم الأربعاء شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار لولاية نيو مكسيكو بعد أن وجدت هيئة محلفين أن الشركة مسؤولة عن خداع المستخدمين بشأن سياسات الخصوصية ومراقبة المحتوى على فيسبوك.

وأصدر القاضي فرانسيس ماثيو الحكم بالمبلغ، الذي وصفه المدعي العام للولاية راؤول توريز بأنه "واحد من أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم منفرد ضد شركة في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال توريز إن الحكم يجب أن يكون بمثابة تحذير لشركات التكنولوجيا وأن ولاية نيو مكسيكو ستواصل محاسبتها.

وسعت الولاية للحصول على مبلغ يتراوح بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار.

وفي سبتمبر، وجد المحلفون أن شركة ميتا مسؤولة عن أكثر من 43 مليون انتهاك لقوانين حماية المستهلك في نيو مكسيكو عندما قامت شركة استشارات سياسية، كامبريدج أناليتيكا، بجمع بيانات مستخدمي فيسبوك لإنشاء إعلانات سياسية مستهدفة لانتخابات عام 2016.