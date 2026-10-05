اعتباراً من 9 أكتوبر.. «جوجل» تعتزم تقييد الاستخدام المجاني لمساعدها الذكي «جيميني»

تعتزم شركة "جوجل" تقليص نطاق الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة "جيميني"، اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري، ليقتصر المستخدمون غير المشتركين في الخطط المدفوعة على نموذج "فلاش-لايت"، بدلاً من النماذج الثلاثة التي كانت متاحة لهم سابقاً.

وبموجب التغييرات، لن يتمكن مشتركو خطة "Google AI Plus" من استخدام نموذج "برو"، مع استمرار إتاحة نموذجي "فلاش-لايت" و"فلاش" لهم، على أن تبلّغهم "جوجل" عبر البريد الإلكتروني بموعد سريان التغيير على حساباتهم، بينما سيحتفظ مشتركو خطتي "Google AI Pro" و"Google AI Ultra" بإمكانية الوصول للنماذج الثلاثة.

وفي المقابل، وسّعت "جوجل" إتاحة ميزة "Deep Think" لتشمل مشتركي خطتي "AI Pro" و"AI Ultra"، بعد أن كانت حكراً على مشتركي "ألترا"، وتتيح الميزة معالجة المهام المعقدة عبر قدرات استدلال متقدمة.

وتأتي هذه التغييرات عقب إطلاق نموذج "Gemini 4 Argon"، في إطار جهود الشركة لتعزيز قدرات خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة النماذج الأخرى.