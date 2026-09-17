ينشئ المستندات والعروض التقديمية.. «أنثروبيك» توسّع قدرات «كلود»

أعلنت شركة «أنثروبيك» إطلاق أداتين جديدتين في مساعدها للذكاء الاصطناعي «كلود»، هما «دوكس» و«سلايدز»، لإنشاء المستندات والعروض التقديمية وتعديلها وتصديرها مباشرة من خلال المحادثة.

وتمكّن الأداة الأولى المستخدمين من إنشاء المستندات وتعديلها قبل تصديرها إلى «جوجل دوكس» أو «مايكروسوفت وورد»، فيما تتيح الأداة الثانية إنشاء العروض التقديمية وتحريرها ومشاركتها بصيغتي «بوربوينت» و«PDF».

وبالتزامن مع إطلاق الأداتين بنسخة تجريبية، أعلنت «أنثروبيك» دمج ميزتي المحادثة و«Cowork» في واجهة واحدة، بحيث لن يضطر المستخدم إلى التنقل بين الأدوات المختلفة، إذ سيحدد «كلود» تلقائياً القدرات المناسبة لكل مهمة ويستخدمها لتنفيذها.

كما تعتزم الشركة دمج أداة العمل المرئي «Claude Design» في الواجهة الرئيسة، في خطوة قالت إنها جاءت استجابة لملاحظات المستخدمين بشأن صعوبة اختيار الأداة المناسبة لكل مهمة.

ويبدأ طرح التحديث تدريجياً لمشتركي «Pro» و«Max» عبر الويب وتطبيقات سطح المكتب والهواتف المحمولة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يصل لاحقاً إلى مستخدمي «Team» و«Free».