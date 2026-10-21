بحجم الجيب.. «مايكروسوفت» تكشف عن أصغر وحدة تحكم في تاريخ «إكس بوكس»

كشفت شركة "مايكروسوفت" عن وحدة التحكم الجديدة "إكس بوكس نانو"، التي وصفتها بأنها الأصغر في تاريخ "إكس بوكس"، بتصميم يسهل حملها واستخدامها، خصوصاً للاعبين صغار السن وأصحاب الأيدي الصغيرة.

ويبلغ طول الوحدة نحو 12.7 سنتيمتراً، ووزنها 99 غراماً تقريباً، ما يتيح حملها في الجيب أو الحقيبة. وتتميز ببطارية قابلة لإعادة الشحن واتصال لاسلكي، من أجل توفير تجربة لعب أكثر مرونة، مع الحفاظ على أزرار التحكم الأساسية.

وحددت الشركة سعر "إكس بوكس نانو" عند 49.99 دولاراً في الولايات المتحدة، وفتحت باب الطلب المسبق، تمهيداً لطرحها في عدد من الأسواق العالمية ابتداءً من نوفمبر المقبل، بحسب "مايكروسوفت".