جرّب قبل الشراء.. ChatGPT يتيح تجربة الملابس افتراضياً

طرحت شركة "أوبن إيه آي" ميزة جديدة ضمن أدوات التسوق في "شات جي بي تي"، تمكّن المستخدمين من تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها، عبر توليد صور تظهرهم وهم يرتدونها باستخدام صورهم الشخصية.

وبمجرد ظهور منتجات الملابس داخل المحادثة، يستطيع المستخدم اختيار القطعة التي يريدها والضغط على "Try On"، ثم رفع صورة شخصية أو صورة كاملة للجسم، ليقوم المساعد الذكي بإنشاء صورة تُظهر الشكل المتوقع للقطعة عند ارتدائها.

ويمكن تجربة منتجات من خارج نتائج التسوق في "شات جي بي تي"، عبر رفع صورة أو لقطة شاشة لأي قطعة ملابس، وطلب تجربتها افتراضياً، وفقاً لموقع "تك كرانش".

وتعتمد "أوبن إيه آي" في توليد هذه الصور على نموذج "ChatGPT Images 2.5"، الذي أطلقته في سبتمبر الماضي.

كما أطلقت الشركة ميزة "Favorites"، التي تتيح حفظ المنتجات التي تنال إعجاب المستخدم داخل قسم "المكتبة" في "شات جي بي تي" للعودة إليها لاحقاً.