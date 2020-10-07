«أوبو» تقدم هاتفاً ذكياً بسُمك يبلغ 7.48 ملليمترات

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت «شركة أوبو الصينية» النقاب عن هاتفها الذكي A93 الجديد، الذي يتمتع بتصميم نحيف للغاية.

وأوضحت الشركة أن سُمك الجهاز يبلغ 7.48 ملليمترات، ويزن 164 غراماً، كما يعتمد على شاشة AMOLED قياس 6.43 بوصات، وبدقة وضوح (2400×1080) بيكسل، وبحدٍّ أقصى للسطوع يبلغ 430 نيت. ويشتمل الهاتف على كاميرا مزدوجة لصور «سيلفي»؛ حيث تتكون من كاميرا بزاوية واسعة بدقة 16 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات خلفية: كاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميغابيكسل مع فتحة عدسة «f/‏1.7»، وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة «f2.2»، فيما تأتي الكاميرتان الثالثة والرابعة بدقة 2 ميغابيكسل مع فتحة عدسة «f/‏2.4». وينبض بداخل الهاتف المعالج Helio P95 من «ميديا تيك»، مع 8 غيغابايت لذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من ذاكرة «فلاش»، التي يمكن توسيعها عبر قارئ بطاقة microSD.

ويمكن شحن البطارية، التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير/‏ساعة، بقدرة 18 وات، عبر منفذ USB-C، كما يدعم الهاتف مقبساً لسماعة الرأس، ومستشعراً لبصمة الأصابع. ويتوافر الهاتف الجديد باللونين الأسود والأبيض.