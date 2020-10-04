تغيير اسم هواتف «آي فون» من خلال تطبيق الإعدادات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أحياناً لا يقوم المستخدم بتغيير الاسم المعتاد لهاتف «آي فون» مكتفياً بالاسم الافتراضي للهاتف Iphone، لكنه يقع في حيرة عندما تفرض عليه الظروف تشارك اسم الهاتف أثناء استخدام بعض الميزات. ومن ذلك تشارك الملفات عبر خدمة «البلوتوث»، أو عبر خدمة «آي كلاود» السحابية أثناء النسخ الاحتياطي للملفات، أو عند استخدام ملمح AirDrop، أو أثناء استخدام ميزة العثور على الهاتف أو إيصاله بأجهزة «ماك»، وغير ذلك.

وتزداد حيرة المستخدم إذا كان هناك أكثر من هاتف «آي فون» في المكان نفسه، لذا فمن الأفضل تغيير اسم الهاتف لتمييزه بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» ورغبت في تغيير المسمى الخاص بالهاتف، اتبع هذه الخطوات: انقر فوق تطبيق الإعدادات Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

ومرّر للأسفل حتى تصل إلى تبويب: الإعدادات العامة General وانقر فوقه. ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار: حول الهاتف About في الأعلى.

وانقر داخل النافذة التالية فوق خيار: الاسم Name ثم فوق الاسم الحالي الذي سبق تحديده للهاتف، احذفه ثم أدخل الاسم الجديد الذي تريده. وبعدها انقر فوق زر: تم Done في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.