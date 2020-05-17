إضافة موسيقى إلى محاضرات تطبيق Keynote

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستعين مستخدمو أجهزة «ماك» بتطبيق Keynote في إنشاء المحاضرات والعروض التقديمية. ويحتاج هؤلاء أحياناً إلى إضافة خلفيات موسيقية معينة، إلى المحتوى لإضافة البهجة إليه، وتقليل الصرامة في المحاضرات الرصينة. فإذا كنت تستخدم التطبيق في إعداد المحاضرات عبر أجهزة «ماك»، ورغبت في إضافة خلفية موسيقية إليها، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق Keynote وانقر فوق زر: المستند Document في أعلى الجانب الأيمن من نافذة التطبيق.

وانقر بعدها فوق زر: الصوت Audio بجوار الزر السابق. ثم انقر فوق أيقونة الجمع الموجودة تحت قسم: الصوت Soundtrack. وابدأ البحث عن ملف الصوت الذي ترغب في استخدامه والنقر فوقه لتحديده. وستلاحظ ظهور الملف المختار في منطقة Soundtrack في الشريط الجانبي، ويمكنك إضافة ملف آخر لو أردت ذلك.

ويمكنك تشغيل الملف الصوتي لمرة واحدة أو تكراره مرات عديدة أو إيقافه بحسب رغبتك، علماً بأن الاختيار الافتراضي هو تشغيل الملف الصوتي لمرة واحدة.