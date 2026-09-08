سماعة مخصوصة لمن ينامون على جانبهم.. كيف تلغي الضوضاء وتتفاعل مع الشخير؟

أطلقت إحدى الشركات الأميركية سماعة رأس لاسلكية جديدة، تم تصميمها لتحسين جودة النوم.

وأوضحت شركة «فيتنيكسا» (Fitnexa) أن سماعة Duva One تعمل على حجب الضوضاء الليلية المزعجة من خلال دعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط، إلى جانب تتبع النوم، كما أنها مزودة بمستشعرات للبيئة المحيطة.

وتعتمد خاصية إلغاء الضوضاء على عزل سلبي مع تعويض نشط لمستوى ذروة محدد يبلغ 42 ديسيبل، بالإضافة إلى خاصية إخفاء الضوضاء الاختيارية، ووضع «الاستجابة للشخير»، الذي يتفاعل مع الشخير المُكتشف.

وتم تصميم سماعة الرأس خصيصاً لمن ينامون على جانبهم؛ حيث تتتبع معدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب والحركة ومراحل النوم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل علبة شحن على مستشعرات لمراقبة الضوضاء المحيطة والسطوع ودرجة الحرارة والرطوبة، وتجمع البيانات لتحليلها عبر التطبيق. ووفقاً للشركة الأميركية، لا تسجل علبة الشحن أو تخزن أي ملفات صوتية، بل تقيس مستوى الصوت فقط.

ويبلغ وزن كل سماعة نحو 3ر3 جم، بينما يبلغ سمكها 9ر9 ملم عند أوسع نقطة، في حين تتراوح فترة تشغيل البطارية بين 15 و16 ساعة لكل شحنة. وتتوفر سماعة الرأس Duva One اللاسلكية الجديدة نظير سعر يبلغ نحو 350 دولاراً.