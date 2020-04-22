«لينوفو» تطلق الكمبيوتر المحمول «Legion 7»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت «شركة لينوفو الصينية» عن إطلاق جهاز الكمبيوتر المحمول «Legion 7» الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يزخر بالجيل العاشر من معالج «Core i9» لشركة «أنتل»، وبطاقة رسوميات فائقة الأداء.

وتعول «لينوفو» في جهازها الجديد على التصميم الجديد تماماً، إذ يأتي الجهاز بشاشة IPS قياس 15.6 بوصة، وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، مع تغطية نطاق الألوان AdobeRGBبنسبة 100%، ودرجة سطوع تبلغ 500 نيت.

ولفتت الشركة الصينية إلى أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 32 غيغابايت، مع توافر ثلاثة منافذ «USB-A»، ومنفذي «USB-C»، وكذلك منفذ «HDMI 2.0»، فيما تبلغ سعة البطارية 80 واط/‏ساعة.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت «لينوفو» عن إطلاق الكمبيوتر المحمول Legion Y740sالجديد مع تجهيزه بمعالج الجيل العاشر من «Core i9» لشركة «أنتل»، وبطاقة الرسوميات نفيديا

GeForce RTX 2080 Max-Q

وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 32 غيغابايت.