أكد تشافي هيرنانديز، نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق، أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لايزال هو اللاعب رقم واحد في عالم الساحرة المستديرة.

وأكد تشافي المدير الفني السابق لبرشلونة، أن هناك لاعباً واحداً يتطلع بشدة لرؤيته يتألق في كأس العالم للأندية، هو ميسي، زميله السابق في الفريق الكتالوني.

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بنظامها الجديد الذي يضم 32 فريقاً تمثّل الاتحادات القارية الستة، حيث تتنافس للفوز بلقب كأس العالم للأندية التي تقام من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025. وضَمِن ميسي وزملاؤه في إنتر ميامي مكانهم في البطولة التي تشهد إقامة 63 مباراة، كممثلين للدولة المستضيفة، بعد فوزهم بلقب درع المشجعين 2024، ما يؤكد أنهم أفضل فريق في الدوري الأميركي لكرة القدم طوال الموسم هذا العام.

وعندما سُئل تشافي عن اللاعب الذي يستمتع بمشاهدته حالياً، أجاب: «لا يزال ليونيل ميسي. أستمتع بمشاهدة برشلونة يحقق الفوز، وأحب مشاهدة العديد من اللاعبين، لكن بالنسبة لي يبقى ميسي الرقم واحد من حيث الموهبة».