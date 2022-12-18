«هيا هيا» و«أرحبو» تتصدران حفل الختام

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم بحفل ختام رائع أمس، قبل أقل من ساعة على المباراة النهائية لمونديال قطر على استاد لوسيل.

وشهد حفل الختام أمسية فنية متنوعة، تتخللها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، التي جرى تقديمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب، في حضور كوكبة من المغنين، وبحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس فرنسي إيمانويل ماكرون.

وأدى دافيدو وعايشة أغنية «هيا هيا»، بينما قدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية «أرحبو»، إضافة إلى الفريق النسائي المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، الذي أدى أغنية «لايت ذي سكاي».

كما شهد حفل الختام تمايل الراقصين على أنغام الموسيقى، وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات.

وجرى إطلاق منطادين بألوان العلمين الأرجنتيني والفرنسي في الهواء الطلق قبل انطلاق حفل الختام.