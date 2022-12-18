ديشامب: الهدف لقب آخر

أكّد مدرب فرنسا، ديديه ديشامب، في مؤتمر صحافي أمس، أن هدفه هو «الحصول على لقب آخر»، عندما يواجه الأرجنتين في نهائي مونديال قطر اليوم. وقال إنه لا يعنيه وجود مشجعين كثر خلف الأرجنتين، كونه سيواجه التانغو على أرض الملعب. وأضاف: «بخصوص بنزيمة لا أعلم إن كان سيوجد كضيف في النهائي، ما يهمّني هو 24 لاعباً بحوزتي حالياً». وعن إصابة لاعبين بالأنفلونزا، قال إنه لا يمكنه تحديد من سيغيب، لكن الأمور عموماً بخير، وأبدى تحديه لمواجهة ميسي والأرجنتين، قائلاً إنه فريق منظم وقوي دفاعياً، لكنهم جاهزون للتحدي.

ديديه ديشامب

العمر: 54 عاماً

يدرب فرنسا منذ 2012.

كلاعب توّج بمونديال 1998، وأمم أوروبا 2000، وكمدرب بمونديال 2018 ودوري الأمم الأوروبي 2021.

لعب لفرنسا 103 مباريات وسجل أربعة أهداف.

نجم سابق لمرسيليا ويوفنتوس وتشلسي وفالنسيا.

درّب سابقاً أندية موناكو ويوفنتوس ومرسيليا.

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