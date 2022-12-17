الأنفلونزا تهدد بحرمان نجم فرنسا من نهائي المونديال

عاد لاعب الوسط أدريان رابيو والمدافع دايو أوباميكانو إلى تدريبات المنتخب الفرنسي، تحضيراً لخوض نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم ضد الأرجنتين غداً، فيما غاب كينغسلي كومان بسبب «فيروس طفيف»، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي أمس.

وقال الاتحاد في بيانه، إن كومان مهاجم بايرن ميونيخ الألماني «بقي في الفندق كإجراء احترازي»، لكن «حالته لا تثير القلق بشأن نهائي الأحد»، رغم معاناته من الأنفلونزا. وكان رابيو غاب عن نصف النهائي أمام المغرب الأربعاء الماضي، بينما ظل أوباميكانو على مقاعد البدلاء، ويتوقع أن يكونا جاهزين للقاء الأرجنتين، دون حسم مشاركة كومان من عدمها.