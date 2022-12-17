الكرواتي كراماريتش: البرونزية تجعلك بطلاً خالداً

أكد المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش أول من أمس، أن مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب في مونديال قطر 2022 لكرة القدم اليوم ستكون «بمثابة حياة أو موت»، لأن «الفوز بميدالية يجعلك بطلاً خالداً». وتابع كراماريتش خلال مؤتمر صحافي «ثمانية لاعبين في صفوفنا من الذين تواجدوا في روسيا. نفهم متعة الفوز بميدالية في كأس العالم. إنه شيء يبقى معك لبقية حياتك». وأضاف لاعب هوفنهايم الألماني «إنها مواجهة تاريخية ويجب أن نركز عليها. لدينا الفرصة لتكرار ذلك ولنُخبر أطفالنا به يوماً ما».

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