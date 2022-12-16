«برونزية العالم» بين المغرب وكرواتيا غداً

يلملم منتخبا كرواتيا والمغرب جراحهما بعد الهزيمة في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، وسيعمل كل فريق خلال المواجهة على المركز الثالث غداً على ضمان مغادرة النسخة الحالية من البطولة في قطر مرفوع الرأس.

وتأتي المواجهة بعد أن أدرك المنتخبان اللذان خالفا كل التوقعات التي سبقت البطولة ووصلا لقبل النهائي أن الفوز على منتخبين عالميي الطراز مثل الأرجنتين وفرنسا والوصول للنهائي ليس بالأمر الهين، وخسر المنتخب الكرواتي 3-0 أمام الأرجنتين، وخسر المنتخب المغربي أمام فرنسا 2-0.

وسطر المغرب تاريخاً إذ أصبح أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف النهائي.

وسيكون استقبال الأبطال في انتظاره في المغرب بغض النظر عن النتيجة بعدما اكتسب احترام وتشجيع القارة السمراء والعالم العربي، وكذلك خطف قلوب الجماهير المحايدة.

وستكون هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في قطر، بعدما تعادلا سلباً في دور المجموعات، على غرار سيناريو بلجيكا وإنجلترا اللتين تواجهتا في دور المجموعات ثم في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

• المغرب وكرواتيا تعادلا سلباً في الدور الأول من مونديال قطر.

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