«ديلي ميل»: المغرب كان أفضل من بطل العالم

رغم عدم تمكنه من اقتناص بطاقة الترشح للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، عقب الخسارة صفر/2 أمام فرنسا في الدور قبل النهائي للمسابقة، أول من أمس، فإن المنتخب المغربي تلقى إشادة جميع وسائل الإعلام العالمية.

ووصفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية المنتخب المغربي بالشجاع، مشيرة إلى أن «أسود الأطلس» لم يمنحوا الفرصة للاعبي المنتخب الفرنسي بالظهور بمستواهم المعتاد. أما شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية فأوضحت في تقريرها أن المغرب حقق انتصارين تاريخيين أمام إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، ولم يتأثر بالهدف المبكر أمام فرنسا. وقالت إن «نجومه قاتلوا ببسالة، رغم الظروف المعاكسة بسبب الإصابات».

وكتبت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن منتخب المغرب كان الطرف الأفضل والأقوى في معظم فترات اللقاء أمام بطل العالم، فيما تعرض المنتخب الفرنسي للعديد من الأوقات الصعبة، ولم تبلغ نسبة استحواذ نجومه سوى 39% فقط. وواصلت الصحيفة حديثها عن المنتخب المغربي قائلة: «يا له من كأس عالم قدمه لنا هذا الفريق. لقد حقق مجداً حتى حين تعرّض لتلك الخسارة».

في المقابل، عنونت صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «فرنسا في النهائي لكن التصفيق والتحية يذهبان للمغرب، وأفضل قصة كتبها المنتخب الإفريقي».

من ناحيتها، كتبت «كورييري ديلا سبورت» الإيطالية، أن «فريق المدرب وليد الركراكي أصبح بطل رحلة مثيرة وغير متوقعة».

• «فرنسا في النهائي، لكن التحية للمغرب، وأفضل قصة كتبها المنتخب الإفريقي».

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